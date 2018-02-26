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Merkez Bankası'nda eylemler başlıyor

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Merkez Bankası'nda eylemler başlıyor
Merkez Bankası'nda eylemler başlıyor

KTAMS bugün, KKTC Merkez Bankası’nda yapılan “vekaleten atamaların” usulsüz olduğu gerekçesiyle Merkez Bankası önünde basın açıklaması yaptı.

Sendika Genel Sekreteri Güven Bengihan tarafından okunan basın açıklamasında, KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nun, Haziran 2017’de, Anayasa ve KKTC Merkez Bankası Yasası’na aykırı olarak düzenlenen birimlere, münhal açılmadan ve sınavsız atamalar yaptığı, bahse konu atamaların kişilere makam sağlama amacıyla yapıldığı iddia edildi.

KTAMS’ın bahse konu uygulamalara karşı mücadele başlattığı ancak Banka Yönetim Kurulu’nun  “sınav yapılmasına yönelik gerekli düzenleme yapılmadan” 23 Şubat’ta tekrardan “vekaleten atama kararları” aldığı kaydedildi.

Başbakan ile görüşme

Başbakan Tufan Erhürman, KTAMS’tan temsilciler ve Merkez Bankası Başkan Yardımcısı’nın katılımıyla bugün bir toplantı yapıldığı da belirtilen açıklamada, “Gerçekleştirilen bu toplantıda Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararları bu hafta içerisinde tekrardan değerlendirmesi hususunda hem fikir olunmuştur” denildi.

Sendikanın, toplantıdan çıkan sonuç üzerinde Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nun kararını bekleyeceği kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Uzlaşı noktasında Merkez Bankası Yönetim Kurulu tarafından bu hafta içerisinde bir karar üretilmediği takdirde her türlü eylem ve hukuki mücadeleyi sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine getirir, Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nu bankanın geleceği adına yasalara uymaya davet ederiz.”

Kaptan: Hukuksuzluk yaratıldı

KTAMS Genel Başkanı Ahmet Kaptan, yaptığı konuşmada, Banka’da yapılan vekaleten atamalarla hukuksuzluk yaratıldığını söyledi ve Başbakan Tufan Erhürman’a gelişmelere müdahale ettiği için teşekkür etti.

Kaptan, Banka Yönetim Kurulu’nun konuyla ilgili geri adım atmadığı takdirde, gelecek hafta hukuksal mücadele başlatacakları uyarısında bulundu.

Bengihan: Sınav tüzüğü yok

Genel Sekreter Bengihan, TAK’a yaptığı açıklamada, KKTC Merkez Bankası’nın sınav tüzüğü bulunmadığını, dolayısıyla atamalar için sınav yapılmasının mümkün olmadığını, sınav tüzüğüyle ilgili banka yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonrasında bir gelişme yaşanmadığını kaydetti.

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