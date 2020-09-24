Merkez Bankası'ndan 2 yıl sonra 2 puan artış: Politika faizi yüzde 10,25

Ekonomistler tarafından 'sürpriz' olarak değerlendirilen karar sonrası dolar ve Euro yönünü aşağı çevirdi

Enflasyon görünümündeki risklere dikkat çeken Merkez Bankası, eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e yükselttiğini duyurdu. TCMB bu kararıyla Eylül 2018'den itibaren ilk defa faiz artırmış oldu. CMB Eylül 2018'de başlayan faiz indirimleriyle politika faizini yüzde 24'ten Mayıs ayında yüzde 8.25'e indirmişti.

Ekonomistler tarafından 'sürpriz' olarak değerlendirilen karar sonrası dolar ve Euro yönünü aşağı çevirdi.

Mevcut durumda bir hafta vadeli repo ihalelerinin faizi yüzde 10.25 seviyesine, Merkez Bankası'nın borç verme faizi yüzde 11.75, geç likidite penceresi (GLP) faizi yüzde 13.25 seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan karar metninde, küresel ekonomide üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin yüksek bir seyir izlediği belirtildi.

Bloomberg ve AA anketlerinde faiz artırımı beklenmiyordu, piyasa artırımı olumlu karşıladı.