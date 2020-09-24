  • BIST 1.113
  • Altın 454,882
  • Dolar 7,5962
  • Euro 8,8468
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 14 vaka! 4 vaka yerel

Merkez Bankası'ndan 2 yıl sonra 2 puan artış: Politika faizi yüzde 10,25

» »
Ekonomistler tarafından 'sürpriz' olarak değerlendirilen karar sonrası dolar ve Euro yönünü aşağı çevirdi
Merkez Bankası'ndan 2 yıl sonra 2 puan artış: Politika faizi yüzde 10,25

Enflasyon görünümündeki risklere dikkat çeken Merkez Bankası, eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e yükselttiğini duyurdu. TCMB bu kararıyla Eylül 2018'den itibaren ilk defa faiz artırmış oldu. CMB Eylül 2018'de başlayan faiz indirimleriyle politika faizini yüzde 24'ten Mayıs ayında yüzde 8.25'e indirmişti.

Ekonomistler tarafından 'sürpriz' olarak değerlendirilen karar sonrası dolar ve Euro yönünü aşağı çevirdi.

Mevcut durumda bir hafta vadeli repo ihalelerinin faizi yüzde 10.25 seviyesine, Merkez Bankası'nın borç verme faizi yüzde 11.75, geç likidite penceresi (GLP) faizi yüzde 13.25 seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan karar metninde, küresel ekonomide üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin yüksek bir seyir izlediği belirtildi.

Bloomberg ve AA anketlerinde faiz artırımı beklenmiyordu, piyasa artırımı olumlu karşıladı.

Merkez Bankası kararı sonrası dolarda son durum ne?

Merkez Bankasının faiz artırımı nedeniyle dolar sert bir düşüş yaşadı, 7,61’e kadar indi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz kurları (23 Eylül 2020 Çarşamba)23 Eylül 2020 Çarşamba 09:37
  • 22 Eylül Altın fiyatları Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 202022 Eylül 2020 Salı 09:40
  • Döviz kurları (22 Eylül 2020 Salı)22 Eylül 2020 Salı 08:53
  • Dolar/TL yükselişe geçti21 Eylül 2020 Pazartesi 12:30
  • 21 Eylül 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?21 Eylül 2020 Pazartesi 09:00
  • Dövizde son durum ne? 21 Eylül 2020 Pazartesi21 Eylül 2020 Pazartesi 08:42
  • Piyasaya Yeni Giren Altcoin Uçuyor: Yüzde 240!19 Eylül 2020 Cumartesi 18:00
  • JP Morgan 200 bankacıyı Londra'dan taşımayı planlıyor19 Eylül 2020 Cumartesi 17:30
  • (19 Eylül Cumartesi) Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları19 Eylül 2020 Cumartesi 09:07
  • Euro 9, Sterlin 10 TL... Dövizde yükseliş devam ediyor....18 Eylül 2020 Cuma 17:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti