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Merkez Bankası'ndan beklentilerin üzerinde faiz artışı

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Türkiye Merkez Bankası enflasyonun bulunduğu yüksek seviyelere vurgu yaparak, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla ölçülü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildiğini belirtti ve 75 baz puan faiz arttırdı.
Merkez Bankası'ndan beklentilerin üzerinde faiz artışı

Türkiye'de Dolar/TL kurunun tarihi zirveyi görmesinden sonra Merkez Bankası'ndan merakla beklenen faiz artışı geldi. Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu bankaları fonladığı geç likidite penceresi borç verme faiz oranını beklentilerin üzerinde 75 baz puan arttırarak yüzde 13.5'e yükseltti.   

Merkez Bankası web sitesinde yayımlanan yılın üçüncü Para Politikası Kurulu (PPK) kararında, "Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. İthalat fiyatlarındaki yükseliş söz konusu riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla ölçülü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir" dedi.

Banka faiz koridorunun alt bandı olan borçlanma faiz oranı yüzde 7.25'te, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de, marjinal fonlama oranını yüzde 9.25'te sabit tuttu.

İş Yatırım ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu faiz kararını şöyle değerlendirdi: "Merkez Bankası yapılması gerekeni yaptı ancak küresel piyasalarda doların değer kazanması Türkiye’deki etkiyi sınırlıyor. Karar metni öncekine benziyor. Sıkı duruşun korunacağı ve gerekirse ilave adımlar atılacağı söylemi korunuyor. Bu bağlamda küresel piyasaların seyrine bağlı olarak sıradaki toplantıda ilave faiz artışı gelebilir."

Kömürcüoğlu beklentilerin üzerinde faiz artışının gelmesinin piyasaları desteklediğini, ancak piyasa tepkisinin sınırlı olduğunu belirtti.

Para politikası daha da sıkılaşacak

Piyasanın beklentisi geç likidite penceresinde 50 baz puanlık bir artış yönündeydi. Bu artış Aralık ayından bu yana yapılan ilk faiz artışı oldu.

Londra merkezli Capital Economics kıdemli ekonomisti Willian Jackson, TL'nin karar sonrası yaşanan değer kazancını geri verdiğini söyledi.

Jackson, "Merkez Bankası'nın geç likidite oranını 75 baz puan artırması TL için sadece geçici bir rahatlama getirdi ve piyasaların politika yapıcıların TL'yi desteklemek konusundaki istekliliğinden emin olmadığını gösteriyor. Bunu önümüzdeki aylarda genişleyecek cari açık ve enflasyondaki muhtemel artışla birlikte ele alırsak, MB'nin para politikasını daha da sıkılaştıracağını düşünüyoruz" dedi.

Merkez Bankası uzun süredir faizlerin düşürmesi yönünde baskısı altında bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüksek büyümenin sürdürülebilmesi için faizlerin düşük tutulmasını istiyor.

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