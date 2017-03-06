Merkez Bankası’ndan enflasyon açıklaması

Merkez bankası fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Enflasyondaki artış Türk lirasındaki değer kaybına bağlandı.

Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin fiyat gelişmeleri raporunda gıdada yıllık enflasyonundaki yükselişin devam ettiğini enflasyonda genele yayılan döviz kuru etkileri gözlendiğini belirtti.

TCMB raporunda, “Bu dönemde (Şubat), gıda yıllık enflasyonundaki yükseliş sürmüş; başta temel mal ve enerji grupları olmak üzere genele yayılan döviz kuru etkileri gözlenmiştir. Geçici vergi indirimlerine karşın, Türk lirasındaki birikimli değer kaybının etkisiyle temel mal enflasyonunda kaydedilen belirgin artış sonucunda çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi yükselmiştir” görüşüne yer verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Şubat’ta tüketici fiyatları yüzde 0.47 beklentilerinin oldukça üzerinde yüzde 0.81 artış gösterdi. Bu artış yıllık enflasyonu Ocak ayındaki yüzde 9.22’den yüzde 10.13’e yükselmişti.