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Merkez Bankası’ndan enflasyon açıklaması

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Faiz indirimleriyle enflasyonun yüzde 70'e fırlamasına neden olan Merkez Bankası, aylık enflasyon raporunu yayımladı, uluslararası emtia fiyatlarındaki artışı ve tedarik sorunlarını öne çıkardı.
Merkez Bankası’ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası (TCMB), ‘nisan ayı fiyat gelişmeleri’ raporunu yayımladı.

Tüketici fiyatlarının nisanda aylık yüzde 7,25, yıllık yüzde 69,97 oranında arttığını hatırlatan TCMB, “Uluslararası emtia fiyatları ile tedarik sorunları tüketici fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam etmiştir” dedi ve sorunun ‘dış kaynaklı’ olduğunu öne sürmüş oldu.

‘GENELE YAYILDI’

Bu dönemde, tüketici yıllık enflasyonundaki artış alt gruplar geneline yayılırken
bu gelişmeye en belirgin katkının başta gıda olmak üzere enerji ve hizmet gruplarından geldiğini belirten TCMB, “Gıda grubunda yıllık enflasyondaki yükseliş alt kalemler genelinde devam etmiş, bir önceki ay yataya yakın seyreden taze meyve ve sebze fiyatları bu dönemde yüksek artış sergilemiştir” ifadelerini kullandı. .

Enerji enflasyonunun, doğalgaz ve şebeke suyu gibi yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler öncülüğünde önemli ölçüde artış kaydettiğine işaret eden TCMB, “Bu dönemde, hizmet grubunda yıllık enflasyon alt gruplar genelinde artmış, enerji ve gıda fiyatlarındaki görünüme paralel olarak ulaştırma ve lokanta-otel öne çıkan gruplar olmaya devam etmiştir” dedi.

KDV İNDİRİMİ ETKİSİ

Temel mal grubunda yıllık enflasyonun dayanıklı mallarda yükselirken diğer alt gruplarda gerilediğini aktaran TCMB, şu ifadeleri kullandı:

“Belirli ürünlere uygulanan KDV indiriminin fiyatlara yansıdığı gözlenmiş, bu gelişme diğer temel mal grubunda fiyatları olumlu etkilemiştir. Uluslararası emtia fiyatlarında devam eden yüksek seyir, yurt içi enerji fiyatlarındaki artışlar ve tedarik zincirlerindeki aksamalar neticesinde üretici fiyatlarındaki yükseliş sürmüştür. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları artmaya devam etmiştir.”

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