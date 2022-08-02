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Merkez Bankası'ndan "Eski seri 20 ve 50 Sterlin banknotlar 30 Eylül’den itibaren tedavülden kaldırılaracak" uyarısı

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KKTC Merkez Bankası Merkez Şube ve Operasyon Müdürlüğü eski seri 20 ve 50 Sterlin banknotların 30 Eylül’den itibaren tedavülden kaldırılarak yasal statü olarak da geçerliliğini kaybedeceğini açıkladı.
Merkez Bankası'ndan "Eski seri 20 ve 50 Sterlin banknotlar 30 Eylül’den itibaren tedavülden kaldırılaracak" uyarısı

KKTC Merkez Bankası Merkez Şube ve Operasyon Müdürlüğü eski seri 20 ve 50 Sterlin banknotların 30 Eylül’den itibaren tedavülden kaldırılarak yasal statü olarak da geçerliliğini kaybedeceğini açıkladı.

KKTC Merkez Bankası Merkez Şube ve Operasyon Müdürlüğü eski seri 20 ve 50 Sterlin banknotların 30 Eylül’den itibaren tedavülden kaldırılarak yasal statü olarak da geçerliliğini kaybedeceğini; bahse konu banknotların 15 Eylül tarihine kadar kabul edileceğini duyurdu ve elinde bu banknotlardan bulunduranların değişim için bankalarına müracaat etmeleri çağrısında bulundu.

Merkez Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili duyurunun İngiltere Merkez Bankası’nın (https://www.bankofengland.co.uk/news/2021/june/the-new-50-enters-circulationpaper-20-and-50-will-be-withdrawn-in-2022) adresli sitesinde yapıldığı ifade edildi.

Merkez Bankası piyasaya yeni sürülen polimer banknotlar ile değiştirilecek ve tedavülden kalkacak banknotlara ilişkin bilgilere, https://www.bankofengland.co.uk/banknotes/20-pound-note) ve 50 GBP (https://www.bankofengland.co.uk/banknotes/50-pound-note ) bağlantılarından erişilebilmesinin  mümkün olduğunu da açıkladı.

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