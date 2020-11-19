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Merkez Bankası'ndan Faiz Artırımı Bekleniyor

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. Piyasalar Merkez'den politika faizinde artırıma gitmesini bekliyor
Merkez Bankası'ndan Faiz Artırımı Bekleniyor

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugün ilk kez Naci Ağbal başkanlığında toplanıyor. PPK saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak.

Piyasalarda son haftalarda faiz artırımına gidileceği yönünde güçlü bir beklenti oluştu. AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan 27 ekonomistin tamamı politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) artışa gidileceği öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin kasım ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu.

Şekerbank Başekonomisti Dr. Gülay Elif Yıldırım, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, son günlerde ekonomi alanındaki açıklamaların ve açılımların piyasaya pozitif yansıdığını ve gelecek döneme ilişkin olumlu beklentiler içinde olduğunu belirtti.

Reuters’ın 13 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette ise beklentiler politika faizinin 400 baz puan artışla yüzde 14.25’e ve 575 baz puan artışla yüzde 16’ya yükselmesi arasında yer aldı

 

Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 14.64 seviyesinde ve Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranının yüzde 14.75 olduğunu hatırlatan Yıldırım, "TCMB'den politika faizinde 400-450 baz puanlık bir ayarlama bekliyorum. Böylece şu an kullanılmayan 1 haftalık repo faizinin de atıl şeklinde görüntüsüne son verilmiş olunacak. Bu aslında bir faiz artırımından ziyade bir faiz ayarlaması. Çünkü zaten bankacılık sektörü kendini yüzde 14.75'e göre konumlandırıyor" ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMALAR ETKİLİ OLDU

ABD'li finans devi Goldman Sachs da Merkez Bankası'ndan 475 baz puana varan bir faiz artırımı beklediğini bildirdi

Bu beklentinin oluşmasında Naci Ağbal'ın Murat Uysal'dan görevi devraldıktan sonra yaptığı açıklamalar etkili oldu. Ağbal,Merkez Bankası'nın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu ve bu amaç doğrultusunda tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen hafta Merkez Bankası'nın atacağı her adımda yanında olacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ise "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Yüksek faizle istihdam yaratmak, üretim yapmak mümkün değil. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor" dedi.

Geçtiğimiz ayki toplantıdan da PPK'dan faiz artırımı bekleniyordu ancak bu beklenti gerçekleşmedi. PPK, geçen ay repo faizini beklentilerin tersine sabit tutarken, faiz koridorunun üst limiti olan geç likidite penceresini yüzde 14.75’e yükseltti.

Bu sürpriz kararın ardından TL'de sert değer kaybı yaşandı.

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