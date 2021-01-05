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Merkez Bankası'ndan Kritik Enflasyon Açıklaması! Etkisi Ocakta Görülecek

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Aralık enflasyonuna dair değerlendirmelerini paylaşan Merkez Bankası, "Elektrik, doğal gaz, su zamlarının enflasyona etkisi ocakta görülecek" açıklaması yaptı.
Merkez Bankası'ndan Kritik Enflasyon Açıklaması! Etkisi Ocakta Görülecek

Tüketici fiyatlarının aralık ayında yüzde 1,25 oranında arttığına ve yıllık enflasyonun geçen yılı yüzde 14,60 oranında tamamladığını anımsatan Merkez Bankası, yıllık enflasyondaki artışın ana belirleyicisinin temel mallar olduğunu, dayanıklı mal ve giyim gruplarındaki ayrışmanın sürdüğünü belirtti.

"Fiyat ayarlamalarının etkisi görülecek"

Merkez Bankası, ocak ayında, enerji enflasyonu üzerinde elektrik, doğal gaz ve İstanbul şebeke suyu fiyat ayarlamalarının etkisinin görüleceğini öngördü.

Merkez Bankası’nın değerlendirmesi şöyle: Dayanıklı mallarda birikimli döviz kuru etkileri, talep koşulları ve uluslararası metal fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak fiyat artışları alt kalemler genelinde güçlü seyretmiştir. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu ve eğilimleri yükselmiştir. Bu dönemde petrol fiyatlarındaki artışla birlikte enerji enflasyonu yükselirken, hizmet enflasyonundaki artış görece sınırlı kalmıştır. Gıda grubunda yıllık enflasyon baz etkisiyle sınırlı ölçüde gerilese de, temel girdi niteliğindeki tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelerin de etkisiyle fiyatlar artış eğilimini sürdürmüştür.

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