  • BIST 98.783
  • Altın 234,146
  • Dolar 5,6245
  • Euro 6,3083
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Merkez Bankası'ndan önemli adım: Kredi kartı faiz oranlarını yeniden belirledi

» »
Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yeniden belirledi.
Merkez Bankası'ndan önemli adım: Kredi kartı faiz oranlarını yeniden belirledi

Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yeniden belirledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, “1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,72, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,22 olarak belirlenmiştir.” denilirken, tüketicilere de şu uyarı yapıldı;

"Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dış politika riskleri TL üzerinde baskı oluşturuyor30 Mart 2019 Cumartesi 16:40
  • Dolar vurmaya devam ediyor29 Mart 2019 Cuma 10:53
  • Liraya yüz veren yok: Üç haftada 8.23 milyar dolar alındı28 Mart 2019 Perşembe 17:12
  • Erdoğan: Ekonominin sorumlusu benim28 Mart 2019 Perşembe 16:31
  • Erdoğan konuştu, dolar 5.60 seviyesini geçti28 Mart 2019 Perşembe 15:43
  • Dolar büyüme endişeleri ile birlikte yükseldi28 Mart 2019 Perşembe 14:53
  • Eski MB Başkanı Durmuş Yılmaz: Bu gidişle IMF’den başka çareleri yok, ekonomide ciddi kriz var28 Mart 2019 Perşembe 13:34
  • Yüzde 1200'ü görmüştü, Londra swap piyasasında TL’nin gecelik faizi yüzde 50'ye indi28 Mart 2019 Perşembe 13:15
  • Merkez Bankası rezerv verileri sonrası Türk Lirası'nda satış baskısı arttı, Dolar/TL kuru 5,50'yi aştı28 Mart 2019 Perşembe 12:48
  • Guardian ekonomi editörü: Erdoğan'ın yabancı yatırımcıya karşı açtığı savaşın sonucunda resesyon derinleşebilir28 Mart 2019 Perşembe 10:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti