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Merkez Bankası'ndan yeni swap hamlesi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltti. Konu ile ilgili talimat bankalara gitti.
Merkez Bankası'ndan yeni swap hamlesi

Merkez Bankası (TCMB) bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satış sınırı yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarıldı.

TCMB bankalara gönderdiği yazı ile "döviz karşılığı Türk Lirası swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarı döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 30'u ile sınırlandırılmıştır" denildi.

Geçen hafta ilgili sınır yüzde 10 olarak uygulanırken bu hafta başında ise sınır yüzde 20'ye yükseltilmişti.

TCMB'nin bankalara ilettiği yazıda limit kullanımlarının döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinden düşülmeden bağımsız olarak uygulanacağı da belirtildi.

İlgili piyasada kullanımın artması TCMB rezervlerinde de kullanıma paralel artış olarak yansıyor.

Bu işlem, TCMB tarafından spotta döviz alınması, vadede döviz satılması anlamına geliyor.

 

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