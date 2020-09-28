Merkez Bankası'nın faiz artırımının etkisi sınırlı kaldı, dolar yeni haftaya güçlü başladı

Merkez Bankası'nın faiz artışı ve bunu takiben BDDK'nın swap kısıtlamalarını gevşetmesi TL cinsi yatırım araçlarına ciddi bir iyimserlik getirmesine rağmen dolardaki küresel değer kazancı dolar/TL'deki düşüşü sınırlamış durumda.

Gece dolar/TL 7.8'e kadar yükseldi

Dolar/TL Asya piyasalarının açık olduğu, Türkiye'ye göre gece saatlerine denk gelen illikit piyasada 7.8'e kadar yükseldi. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 7.7 ile tarihi zirvede olan dolar/TL bu sabah 7.73 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Euro ise yeniden 8.99 TL seviyesine yükselmiş durumda. Euro geçtiğimiz hafta 9.01 TL'yi aşmıştı.

Gerileme kısa sürdü

Merkez Bankası geçen hafta dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10.25'e yükseltti. Faiz koridorunun üst bandı yüzde 11.75'e, geç likidite penceresi faiz oranı yüzde 13.25'e yükseltilmiş oldu.

Merkez Bankası'nın kararı piyasalarda sürpriz etkisi yarattı. Dolar/TL geçen hafta 7.51'e kadar geriledi ardından BDDK'nın swap adımı da iyimserliğe destek oldu.

Ancak dolardaki güçlü seyir gelişmekte olan para birimleri genelinde satış baskısı yaratıyor. TL hem Perşembe hem de Cuma günü benzer para birimlerinden pozitif ayrışsa da değer kaybetti.

'Çok güçlü iki adım atıldı, etkisi sınırlı kaldı'

Dolar, ABD'deki yoğun veri takvimi ve siyasi gelişmeler öncesinde ekonomik toparlanma konusundaki kaygıların hâlâ devam etmesiyle başlıca para birimlerinden oluşan sepete karşı iki aylık zirvesinin yakınında işlem gördü.

Bir bankanın Hazine işlemcisi, "TL'de Asya piyasasında ani bir hareket görüyoruz. Tam olarak ne olduğu anlaşılabilmiş değil ancak illikit piyasada 7.8 seviyesini gördükten sonra 7.7 ile Merkez Bankası faiz artışı öncesi seviyelerin hemen altına geldik. TL'ye karşılaştırmalı olarak baktığımızda Merkez Bankası ve BDDK kararları ile değer kaybına rağmen ciddi bir pozitif ayrışma gördüğümüzü söyleyebiliriz. Aslında biraz şansız bir durum çok güçlü iki adım atıldı. Bunlar lokal/yabancı yatırımcı bakış açısını değiştirecek adımlar. Ancak dış piyasaların kötü olduğu bir döneme denk geldiğinden nominal etkisi sınırlı kalmış oldu. Azerbaycan Ermenistan gerginliği de Türkiye'yi ilgilendirdiğinden satışta etkili olabilir. Şöyle diyebiliriz eğer bu iki adım olmasaydı bizce dolar/TL şu an 8'in üzerinde olurdu. Piyasada bu hafta olası Orta Vadeli Plan (OVP) açıklaması takip edilecek. Merkez Bankası likidite adımları önemli. Bunun dışında Merkez Bankası, BDDK adımlarını takip edecek kararlar piyasayı şaşırtmayacaktır."