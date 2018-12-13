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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/TL'de son durum

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Euro ve sterlinde son durum....
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/TL'de son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK) sonrası yapılan açıklamada faizlerde herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi.

Dün güne 5.35'li seviyelerden başlayan dolar/TL "Fırat'ın doğusuna operasyon" açıklamasıyla 5.40'a kadar yükseldikten sonra kapanışta 5.35'te yer aldı. 

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından düşüşe geçti. Dolar, saat 14.07'de 5.32'li seviyelerde yer aldı.

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