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'Merkez Bankası'nın karar metninden önemli bir cümle çıkarıldı'

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Habertürk yazarı Rahim Ak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı metninden önemli bir cümlenin çıkarıldığını söyledi.
'Merkez Bankası'nın karar metninden önemli bir cümle çıkarıldı'

Merkez Bankası piyasa beklentilerine paralel olarak yılın son toplantısında faizlerde değişikliğe gitmedi. Konuya dair bir yazı kaleme alan Rahim Ak, Merkez Bankası'nın yayınladığı karar metninde, daha öncekilerin aksine, 'kararlılıkla' ifadesini kullanmadığını belirtti.

"Ekim ayında var olan ve faiz indirimi bir yana enflasyon risklerinin çok yüksek olduğu belirtilerek sonraki toplantılarda da faiz artırımına gidilebileceği cümlesi 'kararlılıkla' kelimesi ile güçlendirilmişti" diyen Ak, şöyle devam etti:

— İşte bu cümleler metinden çıkarıldı. Bunun yerine enflasyon görünümünde iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiği belirtildi. Tem cümle şöyle oldu: İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir.

​- Yani önceki metne göre risk vurgusu olabildiğinde azaltıldı. Çıkarılan cümle ise şöyleydi; "Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir. Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarındaki zayıflamanın enflasyon görünümündeki bozulmayı kısmen sınırlayacağı düşünülse de fiyatlama davranışlarına dair yukarı yönlü riskler devam etmektedir.

'ARTIK KARARLI DEĞİL'

— Sonrasında ise her zaman olduğu gibi Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı için elindeki tüm araçları kullanacağı vurgulanırken "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir" cümlesi çıkarıldı. Uzmanlara göre bu ise bir sonraki toplantıda faiz indirilmesinin önündeki güçlü cümlelerin metinden çıkarılması yani indirime kapı aralandığı şeklinde yorumlandı. Geri kalan cümleler ise her metinde yer alan şu şartlı cümle oldu: 'Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.' Ancak bu cümle çok şartlı olduğu için faizin yerinde sayacağı veya artırılacağına yönelik bir niyet olarak algılanmıyor.

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