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Merkez Cezaevi'nde pozitif vaka!

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Lefkoşa Merkez Cezaevinde bir gardiyanın coronavirüs testi pozitif çıktı
Merkez Cezaevi'nde pozitif vaka!

Lefkoşa Merkez Cezaevinde bir gardiyanın coronavirüs testi pozitif çıktı.

Detay Gazetesi'nin ilgili çevrelerden edindiği bilgiye göre Lefkoşa Merkez Cezaevi'nde görevli bir gardiyanın pozitif çıktığı,temaslı takibinin yapıldığı bildirildi

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