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Merkez kanat yeniden hareketlendi

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Merkez kanat yeniden hareketlendi
Rum tarafında merkez kanadı oluşturan partilerin, 2018’deki Rum başkanlık seçimi için aday belirleme konusunda yeniden hareketlendiği bildirildi.

Fileleftheros “Merkez Yine Alevleniyor… 2018 Başkanlık Seçimi Gündemiyle Nikolas-Lillikas Randevusu” başlıklı manşet haberine göre, bugünkü görüşme öncesinde her iki taraf da başkanlık seçimiyle ilgili pozisyonunu kamuoyu önünde açıkladı. Nikolas Papadopulos  merkez kanadın seçime, DİSİ ve AKEL’in adayını yenebilecek tek adayla  gitmesi gerektiğini, Yorgos Lillikas da merkez kanadın istediği şeyin ancak kendi adaylığı ile başarılabileceğini söylemişti.

DİKO “Her halükarda DİKO, DİKO-EDEK-Vatandaşlar İttifakı, Dayanışma Hareket-Ekologlar’ın, Hristodyfas-Anastasiadis ve DİSİ-AKEL liderliklerinin sürüklediği çıkmazdan çıkaracak alternatif öneri sunmak hedefiyle başkanlık seçimlerinde işbirliğinin gerekliliğinde tutarlıdır” görüşünü ortaya koydu.

Gazete Lillikas’ın AKEL’e açılımı ve çeşitli durumlarda bu partiden oy alabilme olanağının merkez kanadın diğer partilerinin tepkisini çektiğine işaret ederek, DİKO’nun açıklaması dışında Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus’un da “vatansever güçler başkanlık seçimlerine tek bir ortak adayla çıkmalı” mesajı verdiğini yazdı.

Habere göre AKEL’de, partinin başkanlık seçimleri öncesinde izleyeceği süreçle ilgili kaygılar  başladı. Şimdilik iki eğilim var. Birincisi, partinin seçimlere Genel Sekreteri ile gitmesi, bir diğeri de parti dışından aday göstermesi.

Bu arada, Lillikas temaslarında, merkez kanadın ortak aday seçimi veya herhangi bir partiyle işbirliği için bazı kriterler ortaya koyuyor.  Bu kriterler Kıbrıs sorununda ve ekonomide çerçeve anlaşması ile ilgilidir ancak şu ana kadar bu konuda hiçbir siyasi partiyle görüşleri örtüşmüyor.

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