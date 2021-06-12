  • BIST 1.461
  • Altın 506,251
  • Dolar 8,3655
  • Euro 10,1213
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAGirne Üniversitesi Su Sporları ve Yelken Okulu Yaz Dönemi Kursları Başladı

Merkez Lefkoşa bu kez basına tanıtıldı

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi tarihinin en büyük öz kaynak yatırımlarının başında gelen Merkez Lefkoşa’nın tanıtımları devam ediyor.
Merkez Lefkoşa bu kez basına tanıtıldı

Pazarcılar Birliği ve esnaflar, iş insanları ve muhtarlara yapılan tanıtımların ardından bu kez basın camiası Merkez Lefkoşa’da bir araya geldi.

Gazeteci, programcı, muhabir, yayın kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri ve sahipleri olmak üzere tüm basın sektörüne hitap eden tanıtımda Merkez Lefkoşa’nın yapım aşaması ve hizmet kapsamına ilişkin ayrıntılar LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından basına aktarıldı. Projenin mimarı olan LTB Meclis Üyesi Safiye Özaltıner ve LTB Müdür Muavini Ferdiye Sav da alana dair teknik ve mimari ayrıntılara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Başkan Harmancı: “Merkez Lefkoşa, şehrin yeniden ayağa kalkışının ve başkentin yeniden ‘merkez’ haline gelişinin simgesi”
İncelemelerin ardından kahvaltılı sohbet toplantısında LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Merkez Lefkoşa’nın kuruluş amacını ve başkente katacağı değerle ilgili bilgiler paylaştı.

Başkan Harmancı, Merkez Lefkoşa’nın altyapı çalışmalarında TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomi İşbirliği Ofisi’nin katkı koyduğunu, geriye kalan 7 Milyon TL’lik yatırımın döviz krizleri ve pandemi koşullarına rağmen LTB’nin öz kaynakları ile yapıldığını belirtti.

“Merkez Lefkoşa, hem başkent hem de ülke yaşamına canlılık ve değer katacak”
Tesisin Açık Pazar-Çarşı-Etkinlik ve Organizasyon alanı gibi çok yönlü özellikleri ile kültür, sanat, spor ve ekonomi faaliyetlerin bir arada yürütebileceği bir merkez olma özelliğini taşıdığını vurgulayan Başkan Harmancı, amaçlarının şehrin canlılığını arttırmak olduğunu dile getirdi.

Başkan Harmancı basın camiasına Merkez Lefkoşa’nın iç ve dış alanlarını da tanıttığı toplantıda görüşleri dinledi, soruları cevapladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da intihar! Hayatına son verdi (GÜNCELLENDİ)03 Haziran 2021 Perşembe 12:33
  • Hayvan Üreticileri "Özgürlük Anıtı" çemberini, de trafiğe kapattı!01 Haziran 2021 Salı 13:24
  • Lefkoşa'da trafik kilitlenecek!  31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:59
  • Gönyeli Belediyesi 1 Haziran’da çocukları yine unutmadı: Uçurtmalarınız sizi bekliyor! 30 Mayıs 2021 Pazar 11:37
  • Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde İstanbul'un fethinin yıl dönümü vesilesiyle program düzenlendi30 Mayıs 2021 Pazar 09:52
  • Lefkoşa''da CTP Gençlik ve Kadın Örgütleri'ndan Kutlu ADALI Cinayeti eylemi28 Mayıs 2021 Cuma 20:31
  • LTB duyurdu28 Mayıs 2021 Cuma 11:02
  • Belediye Başkanları Başbakanlığa yürüdü!26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:46
  • Lefkoşa'da yaralama...26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:56
  • Esnaf Odfası'ndan Lokmacı'da şok eylem24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti