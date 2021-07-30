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Merkez Lefkoşa için danışma kurulu oluşturuldu

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin en büyük özkaynak yatırımlarından birisi olan ve geçtiğimiz ay içerisinde hizmet vermeye başlayan Merkez Lefkoşa’nın hizmet yelpazesini ve kullanım alanlarını geliştirmek adına LTB bünyesinde bir danışma kurulu oluşturuldu.
Merkez Lefkoşa için danışma kurulu oluşturuldu

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin en büyük özkaynak yatırımlarından birisi olan ve geçtiğimiz ay içerisinde hizmet vermeye başlayan Merkez Lefkoşa’nın hizmet yelpazesini ve kullanım alanlarını geliştirmek adına LTB bünyesinde bir danışma kurulu oluşturuldu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın daveti ile belediyede bir araya gelen iş insanları ve esnafın yer aldığı kurumların temsilcileri ile Merkez Lefkoşa’nın en verimli şekilde kullanılması için kolektif çalışma sistemi yaratılması görüşüldü.

Toplantıda iş insanları ve esnafların faaliyet alanları konusunda görüş almak yanında farklı etkinliklere ev sahipliği için izlenecek yol görüşüldü.

 

İş insanları ve esnafların diyalog ve işbirliği çalışmaları

Toplantıya Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan Başkan Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan genel sekreter Doğa Dönmezer ve İletişim Sorumlusu Hüseyin Ezgin, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan Hürrem Tulga yanında EZ-KOOP Koordinatörü İrem Tunç katıldı.

LTB yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantıda tüm paydaşlara katılımları için teşekkür eden Başkan Harmancı, Merkez Lefkoşa’nın Lefkoşa için büyük bir değer olduğunu, bu değeri topluma en iyi şekilde buluşturmanın katılımcılık ile sağlanabileceğini belirtti. Başkan Harmancı, her zaman olduğu gibi şimdi de iş insanları ve esnafların görüş ve düşüncelerine başvurduklarını ve güzel neticeler alacaklarına inandıklarını belirtti.

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