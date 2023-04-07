  • BIST 4.927,73
  • Altın 1242.875
  • Dolar 19.2548
  • Euro 21.0204
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisinin nedeni belli oldu

Merkez’den TL mevduat payı düşük bankalara ek ceza

»
TC Merkez Bankası, toplam mevduat payı içerisinde TL mevduat payı yüzde 60'ın altında kalan bankalar için ek cezalar uygulamaya başlayacak.
Merkez’den TL mevduat payı düşük bankalara ek ceza

Bankaların toplam mevduatı içinde TL mevduat payının yüzde 60’ın altında kalması halinde tutmak zorunda oldukları ek menkul kıymet miktarı artırıldı.

Değişiklik bugün Resmi Gazetede yayımlanan Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de yer aldı.

Önceki uygulamada TL mevduat payı yüzde 50 altında kalan bankalar 7 puan ek menkul tesisi uygularken yeni uygulamada yüzde 60 altında kalanlar 7 puan ek menkul tesis uygulayacak.

Bankaların ayrıca nisan sonuna hesaplama döneminden eylül sonuna kadar, döviz mevduattan TL mevduata dönüşümü belirli oranda sağlayamamaları halinde değişen oranlarda ek menkul kıymet tutmaları gerekecek.

Buna göre banka:

*28 Nisan’dan 29 Eylül’e TL’ye dönüşüm oranı aylık %5’in altında kalırsa,

*27 Haziran’dan 29 Eylül’e TL’ye dönüşüm oranı aylık %3’ün atlında kalırsa,

Eksik kalan tutar kadar menkul kıymet ayıracak.

Ayrıca:

*31 Mart’tan 27 Haziran’a kadar TL’ye dönüşüm oranı %15’in altında kalan bankalar,

*31 Mart’tan 29 Eylül’e kadar TL’ye dönüşüm oranı %24’ün altında kalan bankalar,

5 puan ek menkul kıymet tesisi yapacak.

Son olarak bu yıl 29 Aralık’tan itibaren kullandırılan kredilerin ikinci kademede yer alanları için yüzde 90 yerine yüzde 150 menkul kıymet ayrılacak. Böylece referans orandan belirli bir oranda yüksek faiz/kâr payı oranı bulunan ihtiyaç kredilerinde menkul kıymet tesisi oranı yüzde 90’dan yüzde 150’ye yükseltilecek.

ZORUNLU KARŞILIKLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Merkez Bankası ayrıca bankaların dövizden TL'ye dönüşüm oranlarında da düzenleme yaptı.

Düzenlemeye göre, TL mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki paylardan düşük olanı yüzde 60’ın altında kalan bankalar için 28 Nisan’dan itibaren ilave 5 puan yabancı para zorunlu karşılık uygulayacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve zorunlu karşılıklar hakkında tebliğde değişiklik yapan tebliğe göre, bankalarca gerçek ve tüzel kişi için hesaplanacak TL mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki payına göre belirlenen zorunlu karşılık oranlarına ilave olarak zorunlu karşılık tesis edilecek.

Gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı yüzde 60’ın altında kalan bankalar için 5 puan ilave edilecek.

Gerçek veya tüzel kişi için TL mevduat/katılım fonu payı hesaplanamayan bankalarda Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslar dikkate alınacak.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde silah sesleri06 Nisan 2023 Perşembe 11:49
  • Türkiye'de seçim... Son Dakika: 4 parti CHP listesinden seçime girecek06 Nisan 2023 Perşembe 11:32
  • Erdoğan: Anketlere göre açık ara öndeyiz06 Nisan 2023 Perşembe 10:36
  • AKP ve MHP uzlaşamadı: Erdoğan ve Bahçeli'den “ortak listeye” ret06 Nisan 2023 Perşembe 10:16
  • Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 399’a yükseldi05 Nisan 2023 Çarşamba 10:02
  • Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos Hatay’da…05 Nisan 2023 Çarşamba 09:46
  • Nebati: Enflasyonun zaman içerisinde daha da düştüğünü göreceğiz05 Nisan 2023 Çarşamba 09:38
  • Hulusi Akar: Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olması samimi dileğimiz05 Nisan 2023 Çarşamba 09:05
  • Muharrem İnce ile Doğu Perinçek arasında "tavşan aday" polemiği: Bu büyük sırrı kulağına Erdoğan mı fısıldadı?05 Nisan 2023 Çarşamba 08:53
  • Depremzedelerin Başına Bu da Geldi!04 Nisan 2023 Salı 20:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti