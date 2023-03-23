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Merkezi Cezaevi ile Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı

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Merkezi Cezaevi ile Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı
Merkezi Cezaevi ile Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı

ÖZTÜRKLER, “HÜKÜMLÜLERİN TOPLUMA KAZANDIRILMASI VE ÇEVRE BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ ADINA TAŞKENT DOĞA PARK’I İLE DOĞA DOSTU ÇOK KIYMETLİ BİR PROJEYE BAŞLIYORUZ''

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, hükümlülerin topluma kazandırılması, zanaat sahibi olması ve eğitilmeleri amacıyla Çam Kese Böceği ile mücadele amacı ile orman arazilerine yerleştirilecek kuş yuvalarının bir kısmının Yeni Cezaevi atölyelerinde hükümlüler tarafından yapılacağını açıkladı.

Bakan Öztürkler, İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevi ile Taşkent Doğa Parkı’na bağlı Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü arasında bugün imzalanan işbirliği protokolü ile Merkezi Cezaevi kuruluş amaçlarından olan ‘Hükümlüleri eğitmek ve zanaat sahibi yaparak topluma yeniden kazandırmak’ ilkesine uygun şekilde çok kıymetli ve önemli bir proje için imzaların atıldığını ifade etti.

“ÇAM KESE BÖCEĞİ İLE MÜCADELE AMACI İLE ORMAN ARAZİLERİNE YERLEŞTİRİLECEK KUŞ YUVALARININ BİR KISMI YENİ CEZAEVİ ATÖLYELERİNDE MAHKUMLAR TARAFINDAN ÜRETİLECEK”

İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevi ile Taşkent Doğa Parkı’na bağlı Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü arasında imzalanan İşbirliği protokolü ile doğal yaşamı koruma ve hükümlülerin eğitilmesi yanı sıra Taşkent Doğa Park’ı tarafından sağlanacak ölçülerde yılda 200 adet veya cezaevinin imkanları ve kapasitesine göre mümkün olması durumunda daha fazla sayıda kuş yuvasının montajını yaparak Çam Kese Böceğine karşı mücadele için ormanlık alanlara kurulması hedeflenmektedir.

İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevi ile Taşkent Doğa Parkı’na bağlı Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü arasında imzalanan İşbirliği protokolü ile doğal yaşamı koruma ve hükümlülerin eğitilmesi yanı sıra Taşkent Doğa Park’ı tarafından sağlanacak ölçülerde yılda 200 adet veya cezaevinin imkanları ve kapasitesine göre mümkün olması durumunda daha fazla sayıda kuş yuvasının montajını yaparak Çam Kese Böceğine karşı mücadele için ormanlık alanlara kurulması hedeflenmektedir.

İşbirliği protokolü çerçevesinde projede çalışacak hükümlülerin gönüllülük esasına göre seçileceğini belirten Öztürkler, “Hükümlülerin topluma kazandırılması ve çevre bilincinin geliştirilmesi adına Taşkent Doğa Park’ı ile yapılan iş birliği çerçevesinde Bakanlığımızın onaylayacağı doğa, çevre ve yaban hayatının korunması konularda farkındalık yaratan eğitimler de verilecektir. Bugün imzaladığımız iş birliği protokolü ile bir yandan hepimize ait olan ormanlarımıza sahip çıkarken, diğer yandan da cezaevinde başlattığımız mahkumların topluma kazandırılması çerçevesinde eğitim ve zanaat sahibi olmalarını sağlayacağız. Bu vesile ile Taşkent Doğa Parkı direktörü Kemal Basat ve projenin hayata geçirilmesi için fikir geliştiren, emek koyan tüm Doğa Park ekibine şahsım ve bakanlığımız adına teşekkür ediyorum'' dedi.

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