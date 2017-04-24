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Merkezi cezaevi personeline “Bağımlılık Farkındalık Eğitimi” veriliyor

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Merkezi cezaevi personeline “Bağımlılık Farkındalık Eğitimi” veriliyor
Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun kapsamda sigara, alkol ve madde bağımlılığını önleme, tedavi ve rehabilitasyon konularında bilgi ve farkındalık oluşturmak amacıyla geliştirdiği “Bağımlılık Farkındalık Eğitimi” çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde Merkezi Cezaevi’nde görev yapan gardiyan ve sivil personele “Bağımlılık Farkındalık Eğitimi” veriliyor.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan ve yarın tamamlanacak olan eğitim çalışmasında Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nün belirlediği gruplara toplam 6 oturumdan oluşan “Bağımlılık Farkındalık Eğitimi” veriliyor.

Sözkonusu eğitimle “İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nde hizmet veren personelin madde bağımlılığı konusunda bilgi sahibi olması, farkındalık kazanması ve gerekli durumlarda yerinde ve zamanında etkili yaklaşımda bulunabilecek donanıma sahip olması hedefleniyor.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

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