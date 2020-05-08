Merkezi Cezaevi, Sivil Savunma ekipleri tarafından ilaçlandı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri, Merkezi Cezaevi’ni ilaçladı.
Sivil Savunma’dan verilen bilgiye göre, dekontaminasyon çerçevesinde corona virüsüne karşı İçişleri Bakanlığı’na bağlı Merkezi Cezaevi’nde ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri, Merkezi Cezaevi’ni ilaçladı.
Sivil Savunma’dan verilen bilgiye göre, dekontaminasyon çerçevesinde corona virüsüne karşı İçişleri Bakanlığı’na bağlı Merkezi Cezaevi’nde ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.
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