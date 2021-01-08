Merkezi Cezaevi’nde açlık grevi...Çok sayıda mahkum yemek almadı

Merkezi Cezaevi’nde mahkumların infaz yasasında değişiklik yapılması ve cezaevinde koşulların iyileştirilmesi talebiyle açlık grevi eyleminde bulunduğu öğrenildi.
Bugün çok sayıda mahkumun öğle yemeği almadığı gelen bilgiler arasında...
Merkezi Cezaevi’nde mahkumların infaz yasasında değişiklik yapılması ve cezaevinde koşulların iyileştirilmesi talebiyle açlık grevi eyleminde bulunduğu öğrenildi.
Bugün çok sayıda mahkumun öğle yemeği almadığı gelen bilgiler arasında...
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