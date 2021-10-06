Merkezi Cezaevi’nde bulunan 1 mahkûmun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Merkezi Cezaevi’nde yetkili sendika konumunda bulunan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Merkezi Cezaevi’nde 1 mahkumun tesinin pozitif çıkmasıyla ilgili Kıbrıs Postası’na açıklama yaparak, E bölümde kalan 1 mahkûmun testinin pozitif çıktığını kaydetti. Bölümde testler yapıldığını belirten Bengihan, söz konusu kişinin tetkiklerinin Pandemi Hastanesi’nde yapıldığını kaydetti.
“MAHKÛMLAR HUZURSUZ”
Cezaevine ziyaretlerin durduğunu belirten Bengihan, çıkan vaka sonrası mahkumların huzursuz olduğunu da sözlerine ekledi.
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