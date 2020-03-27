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“Merkezi Cezaevinde Covid-19 semptomları taşıyan yok”

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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan basın açıklamasında, Merkezi Cezaevinde Covid-19 semptomları gösteren hiçbir mahkumun olmadığı kaydedildi
“Merkezi Cezaevinde Covid-19 semptomları taşıyan yok”

İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevi hakkında basın açıklamasında bulundu:

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan basın açıklamasında, Merkezi Cezaevinde Covid-19 semptomları gösteren hiçbir mahkumun olmadığı kaydedildi. Açıklamada, tüm mahkum ve tutuklulara günde üç kez ateş kontrolü yapıldığı ve tüm cezaevinin iki-üç günlük zaman dilimlerinde dezenfekte edildiği bildirildi. Sadece bir mahkumda soğuk algınlığına bağlı nezle görüldüğü belirtilirken, riske mahal verilmemesi için bu kişiye PCR testi yapıldığı ve sonucun negatif çıktığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklaması şu yönde:

“Dünya çapında ciddi etkilerini yaşadığımız Corona Virüse karşı devlet olarak aldığımız bir çok kararla ilk günden itibaren cezaevinde bulunan mahkum ve tutukluların sağlığının korunmasına yönelik çok ciddi tedbirler hayata geçirilmiştir. Tüm mahkum ve tutukluların düzenli şekilde günde üç kez ateş kontrolleri yapılmakta, tüm cezaevi, Sivil Savunma Teşkilatımız tarafından iki-üç günlük periyotlarla rutin şekilde dezenfekte edilmektedir.

Toplum olarak içinden geçtiğimiz bu zor dönemde cezaevi gibi hassas bir konuda yalan yanlış ve halkımızı kışkırtıcı sosyal medya paylaşımları yapıldığını üzülerek görüyoruz. İki gün önce sosyal medyada çıkan ve haberi yapılan “cezaevinde 200 kişinin öksürük ve ateşi” olduğuna yönelik paylaşım ve haberler tamamen gerçek dışıdır.

Merkezi Cezaevinde şu an itibariyle Covid 19 semptomları taşıyan hiç kimse yoktur. Dün sadece bir mahkumun soğuk salgınlına bağlı hafif nezlesi olduğu tespit edilmiş ve hemen idare tarafından ayrı bir alana alınmıştır. Akabinde kişi Covid 19 semptomlarını taşımamasına rağmen hiçbir riske mahal vermemek ve akıllarda şüphe kalmaması için sağlık bakanlığımızla kontağa geçilerek bu kişiye PCR testi yapılmıştır. Yapılan test sonucunda soğuk algınlığına bağlı hafif nezle olan bu mahkumun test sonucu da negatif çıkmıştır.

Bugün yapılan rutin kontrolde ise yine hiçbir riske mahal verilmeden bir mahkumumuzun önceden olan yarasının enfeksiyon kapmaması için acile gönderilerek müdahalesi yapılmıştır. Cezaevinde zor koşullarda görev yapan gardiyanlarımızın ve mahkumların sağlıklarının en üst seviyede korunması için her türlü tedbir alınmış, hiçbir riske mahal vermeyecek şekilde düzenli hijyen ve sağlık kontrollerini rutin olarak Sağlık Bakanlığımız ve Sivil Savunma Teşkilatımızdan aldığımız destekle yapmaktadır.

Toplum olarak huzura, güvene ve dayanışmaya en çok ihtiyacımız olduğu bir dönemden geçerken; gerek sosyal medya gerekse de haber siteleri üzerinden gerçek dışı, toplum huzurunu bozacak, kaygı yaratıcı haberleri yapmak ve/veya yaymak, bugün toplum olarak verdiğimiz mücadeleye ciddi yaralar vermektedir. Unutulmamalıdır ki; cezaevinde bulunan tutuklu ve mahkumların aileleri ve yakınları bu gerçek dışı haberlerle olumsuz etkilenmektedir.

Bu zor dönemeçten geçerken herkesi toplumun huzuru, sağlığı için sorumlu davranmaya çağırır, enerjimizi ve mücadelemizi toplum huzurunu bozacak gerçek dışı haberlere değil, bu zor günleri birlik, bütünlük ve dayanışma içinde aşmak için sağduyuya davet ederiz.”

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