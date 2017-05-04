Merkezi Cezaevi'nde insanlık dışı olay!

Yaptıkları hatalar ve bir kızgınlık anında işledikleri suçlar nedeni ile ‘Kader Mahkumu’ olarak nitelendirilen hapishanedeki mahkumlara hijyen koşulları altında yemek verilmediği gözlemlendi.

Yaptıkları hatalar ve bir kızgınlık anında işledikleri suçlar nedeni ile ‘Kader Mahkumu’ olarak nitelendirilen hapishanedeki mahkumlara hijyen koşulları altında yemek verilmediği gözlemlendi.

Mahkumlara dağıtılan yemekler içerisinde kurt ve naylon bulunması hapishane yetkilileri tarafından da tepki ile karşılanırken, bu konuda ihalenin iptali için Merkezi İhale Komisyonuna da yazı yazıldığı öğrenildi.

Merkezi Cezaevi Müdürü tarafından yazılan yazıda, yemek ihalesini kazanan şirketin hijyen koşullarına uymadığı gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesi istendi.

Merkezi Cezaevi Müdürü Derviç Çebiç, şirkete ikaz ve ihtar dışında para cezası da verildiğini belirtirken, şirketin bir başka isim ile yeniden ihaleye katılacağını bu nedenle ihale dışında bırakılmasını istediği belirlendi.

Güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, “Türkiye’den gelen bu firma, hijyen koşullarına uymuyor. Cezaevinde bulunan mahkûmlar da insandır. Yemeklerin içerisinden kurt ve naylon dâhil birçok şey çıkıyor. Şikâyet edildiği zaman ilgili şirket Elçilik ve GKK’ya dağıtılman yazılar yazıyor. Şirket yetkilisi eski bir komutanmış. Bu nedenle askere yazılan yazılardan bizim siyasiler korkarak bu durumu görmezden geliyorlar” dedi.

Ayni kaynak, “yerli firmalar daha düşük teklif vermelerine karşın, nedeni ve niçini bilinmiyor bu yemek ihalelerini bir türlü alamıyor. İçişleri Bakanlığı mevcut durumdan şikâyetçi oldu ve yasaklanmasını istedi. Ancak değişen bir durum olmadı. Şirket başka bir isim ile yeniden ihaleye katıldı. Yine şirket yetkilileri, Elçilik ve askere yazı yazdı ve bu nedenle ihale sonlandırılmadı. Ne yani mahkumlar bu hijyen olmayan yemekleri yemek zorunda mı? Bizim siyasiler Elçilik ve askere yazılan yazılardan ürküp korkuyor ve gerekeni yapamıyorlarsa istifa etsinler” ifadesinde bulundu.

Kaynak: Kıbrıs Sözcü