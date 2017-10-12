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Merkezi Cezaevi’nde kermes düzenlendi

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Merkezi Cezaevi’nde kermes düzenlendi
Merkezi Cezaevi’nde, geliri mahkumların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılacak kermes düzenlendi.

Cezaevindeki mahkumların ahşap, demir ve seramik atölyelerinde ürettiklerinin satıldığı kermes, 16.00-19.00 saatleri arasında yapıldı.


Ürünlerin satışından elde edilecek gelirin mahkumların ihtiyaçları yönünde kullanılacağı kermesi İçişleri Bakanı Kutlu Evren de gezerek alış veriş yaptı. Etkinlikte “İçerideki Işık Cezaevi Orkestrası” da konser verdi.

 

EVREN: “TEKRARDAN KAMUYA KAVUŞABİLMELERİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”
İçişleri Bakanı Kutlu Evren kermes sırasında yaptığı açıklamada, cezaevinde 6’ncısı düzenlenen kermeste mahkumların atölyelerde yaptığı ürünlerin sergi ve satışı yapıldığını kaydetti. 

Atölyelerin elverdiği nispette burada öğrendiklerini kendilerine meslek edinecek mahkumların cezaevinden çıktıktan sonra bu mesleği sosyal hayatlarına da taşıyabileceklerini ifade eden Evren, çalışmaların cezaevi personelinin desteğiyle sürdürüldüğünü anlattı.

Cezaevi Müdürü başkanlığında verilen eğitimlere, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile diğer kurumların destek verdiğini belirten Evren, bu çalışmaların mahkumların ilerideki yaşamlarında ustalık seviyesinde diploma almalarına fırsat vereceğini söyledi.


YENİ CEZAEVİ
Yeni cezaevi konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Evren şunları ifade etti:

“Yeni cezaevi yapımıyla ilgili çok uzun yıllardan beri tartışılan konunun sonlarına gelmiş durumdayız. Yakın zamanda Türkiye Cumhuriyeti, KKTC, Müteahhitler Birliği ve ihaleyi kazanan iki taraftaki şirket yetkilileri aralarındaki anlaşmaları yapmışlardır. Yaklaşık 70-80 milyon TL civarında büyük bir ihale... Yaklaşık 750 mahkumun barınabileceği, açık-kapalı yeni cezaevinin 2 sene içerisinde tamamlanması düşünülüyor. Buradaki etkinliklerin çok daha ilerisinde olan atölyeler ve çalışma alanları sağlanacaktır. Mahkumların tekrardan kamuya kavuşabilmeleri için elimizden geleni yapacağız.”


ÇEBİÇ: “İMKANLAR ÖLÇÜSÜNDE EN DOĞRUYU ÜRETMEK ADINA DÜZENLİYORUZ”
İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç de konuşmasında bu yıl 6’ncısını gerçekleştirdikleri kermesi imkanlar ölçüsünde en doğruyu üretmek adına düzenlemeye çalıştıklarını söyledi. 

Yeni cezaevinin bir an önce hizmete girmesini de beklediklerini ifade eden Çebiç, daha modern ve profesyonel inşa edilecek cezaevinin mahkum ve cezaevi çalışanları için çok daha iyi olacağını belirtti.

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