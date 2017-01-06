 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 76.935
  • Altın 137,094
  • Dolar 3,6349
  • Euro 3,8310
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİzmir'deki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme!

Merkezi Cezaevi’nde sınavlar başlıyor

» »
Merkezi Cezaevi’nde sınavlar başlıyor
İçişleri Bakanlığı’na bağlı Merkezi Cezaevi’nde Lise ve dengi dıştan bitirme sınavları 7-8 Ocak’ta yapılıyor.

Merkezi Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan mahkumların eğitimlerini tamamlamalarına olanak sağlamak amacıyla başlatılan dıştan bitirme sınavlarına katılma imkanı kapsamında, 2016-2017 eğitim dönemi lise ve dengi dıştan bitirme sınavlarına toplam 15 mahkum katılacaktır.

Merkezi Cezaevi’nde düzenlenecek olan lise ve dengi dıştan bitirme sınavları  7 Ocak 2017 (Cumartesi) ve 8 Ocak 2017 (Pazar) günleri saat 9:30’da başlayacaktır. 

İçişleri Bakanı Kutlu Evren Sınava girecek mahkumlara zihin açıklığı başarılar diledi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 1977'den günümüze "Asgari Ücret"06 Ocak 2017 Cuma 15:28
  • YYK Yönetim Kurulu'nda şok istifa!06 Ocak 2017 Cuma 14:21
  • Akıncı, Özgürgün ve Denktaş’ı kabul etti06 Ocak 2017 Cuma 14:15
  • Gönyeli Belediyesi ile Gazeteciler Birliği arasında protokol imzalandı06 Ocak 2017 Cuma 13:21
  • Başbakan Özgürgün, İsviçre’ye gidiyor06 Ocak 2017 Cuma 13:18
  • “İki bölgelilik ve siyasi eşitlik şart”06 Ocak 2017 Cuma 13:08
  • DAÜ-SEN: "Mesele sendikalar değil..."06 Ocak 2017 Cuma 13:07
  • Çam kese böceği ile mücadele06 Ocak 2017 Cuma 13:03
  • Son Dakika: Uçuşlar iptal edildi!06 Ocak 2017 Cuma 13:02
  • “Asgari ücret 2 bin 937 TL olmalı”06 Ocak 2017 Cuma 12:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti