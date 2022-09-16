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Merkezi Cezaevi'nde toplam 797 mahkum var

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Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, cezaevinde toplan 797 tutuklunun bulunduğunu açıkladı.
Merkezi Cezaevi'nde toplam 797 mahkum var

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, 2022-2023 Adli Yılı açılışında bilgi veren Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, cezaevinde toplan 797 tutuklunun bulunduğunu bildirdi.

Cezaevinin şu anda yeni ve eski bina olmak üzere ikiye ayrıldığını aktaran Erdoğan, yeni cezaevinde 153 erkek ve 23 kadın mahkumun bulunduğunu kaydetti.

Erdoğan, şu anda ağır cezalı mahkum sayısının ise 213 olduğuna işaret ederek, bunlardan 8’inin genç erkek, 42’sinin yabancı uyruklu ve 9’unun kadın olduğunu belirtti.

Hafif cezalı mahkum sayısının ise 301 olduğunu aktaran Erdoğan, bunlardan 283’ünün erkek, 18’inin ise kadın olduğunu bildirdi.

Hükümsüz tutuklu olarak 455 erkek ve 41 kadın mahkumun bulunduğunu da dile getiren Erdoğan, yabancı uyruklu sayısının 290 olduğunu ifade etti.

Erdoğan, cezaevinde 166 erkek ve 11 kadın mahkumun KKTC uyruklu olduğunu, 172 erkek ve 12 kadın mahkumun ise Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olduğunu aktardı.

Yabancı uyruklu 332 erkek ve 34 kadın mahkumun olduğunu da belirten Erdoğan, toplam 738 erkek ve 59 kadın mahkum olduğunu belirtti, “Cezaevinde bugün toplam 797 mahkum vardır” dedi.

Erdoğan, “Bizim en büyük sorunumuz 141 tane düzensiz göçmen durumunda olan tutuklu ve hükümlülerimizdir. Bunlar cezaevi için büyük külfet olmaktadır. Her birimiz bugünkü ortamdaki günlük giderleri cezaevi için 254 TL’dir. Ayrıca bu insanların ağır bilet parası bulunmaktadır. Bunlar devletimize büyük külfetler olmaktadır. Bu konuda bir çalışma yapılırsa çok memnun oluruz” ifadelerini kullandı.

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