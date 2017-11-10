Merkezi Cezaevi’ndeki grev sona erdi

Merkezi Cezaevi’nde 2 gündür süren grev, vardiyalara personel takviyesi ve yeni istihdam konusunda uzlaşı sağlanmasıyla kaldırıldı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği ve Eşit Hak ve Adalet Sendikası’nın (Hak-Sen) Merkezi Cezaevi’nde 2 gündür sürdürdüğü grev bu akşam saatlerinde sona erdi.

KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan, 3 sendika adına TAK’a kısa bir açıklama yaptı. Merkezi Cezaevi’ndeki sorunların çözümü için bugün öğleden sonra Maliye Bakanlığı’nda bir toplantı yaptıklarını kaydeden Bengihan, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bürokratlarıyla bir araya geldiklerini, görüşmenin olumlu geçtiğini kaydetti.

Bengihan, her vardiyada en az 20 gardiyanın görev yapması, hastanede tedavi görecek mahkumlar için 2 gardiyan görevlendirilmesi konularında uzlaştıklarını söyledi.

KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan, yetkisi alınan 15 erkek gardiyan, 3 kadın gardiyan, 4 kitabet kadrosu münhalinin 13 Kasım Pazartesi günü, seçim yasaklarına girilmeden Kamu Hizmeti Komisyonu’na gönderilmesi konusunda da uzlaştıklarını belirtti.

2 gün süren grevin bu konularda varılan uzlaşıyla akşam saatlerinde kaldırıldığını ifade eden Bengihan, “Bu hassasiyet grevden öncede de gösterilebilirdi. Sorunların grev yapılmadan da çözülebileceğine inanıyoruz” dedi.