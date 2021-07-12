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Merkezi Cezaevi'ndeki Mahkum ve Tutuklulara Covid Aşısı Yapılıyor

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İçişleri Bakanlığı, Merkezi Cezaevi’nde mahkum ve tutuklulara, bugünden itibaren isteğe bağlı olarak Covid-19 aşılarının yapılmaya başlandığını açıkladı. 
Merkezi Cezaevi'ndeki Mahkum ve Tutuklulara Covid Aşısı Yapılıyor

İçişleri Bakanlığı, Merkezi Cezaevi’nde mahkum ve tutuklulara, bugünden itibaren isteğe bağlı olarak Covid-19 aşılarının yapılmaya başlandığını açıkladı. 

Açıklamada, Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nün Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içerisinde yürütülen aşılama çalışmalarında gönüllülük esasına bağlı olarak tüm mahkum ve tutukluların aşılanmasının hedeflendiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda Merkezi Cezaevi’nde başlatılan aşılama çalışmalarında mahkum ve tutukluların tercihine göre Johnson & Johnson veya Sinovac aşısı kullanılacağı kaydedildi.

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