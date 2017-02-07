Merkezi Cezaevi'nden mektup var...

Cezaevinde yaşanan sıkıntılar ile ilgili olarak kader mahkûmları gazetemiz DETAY’a Ombudsman Başkanı Emine Dizdarlı’ya yazılmış bir mektup iletti.

Detay Kıbrıs/Taner ULUTAŞ

TOPLU DİLEKÇE HAKKI YOK

Gazetemize ulaşan mektupta “Çünkü biz mahkûmların toplu halde dilekçe yapma hakkı yoktur. Eğer toplu halde dilekçe yaparsak bunu cezaevi yönetimi isyan olarak algılıyor ve bizleri hücre veya tecrit cezasıyla günlerce cezalandırabiliyor. Gerçekte anayasada vatandaşlar yalnız veya toplu halde dilekçe yapma hakkına sahiptirler. Cezaevi disiplin yasası gereği bu anayasal hak biz mahkûmların elinden alınmıştır. Oysa anayasanın bir diğer maddesi yasaların anayasaya aykırı olamayacağından bahsetmektedir” denildi.

CEZALAR İKİ KAT AMA ŞARTLI TAHLİYE YOK

Gazetemize mektup gönderen mahkûmlar şartlı tahliye tüzüğünün de adil bir şekilde uygulanmadığını iddia etti. Dizdarlı’ya yazılan mektupta “Şartlı tahliye tüzüğü yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mahkemeler cezaları ikiye katlayarak bizleri cezalandırmaktadır. Öncesi ve sonrası olarak baktığımızda biz bu durumu net bir şekilde görmekteyiz. Bu yaşanmış olduğumuz maalesef en büyük gerçektir. Örneğin bir yıl ceza gerektiren bir suça iki yıl gibi bir süre verilmektedir. Çünkü mahkemeler verilen cezanın yarısında mahkûmun şartlı tahliyeden dışarıya bırakılacağını sanmaktadır. Hâlbuki bu gerçek değildir.” denildi.

İKİNCİ KEZ YARGILAMA YAPILIYOR

Mektupta mahkumlar, Savcılık bizim mahkemede yargılanmış olduğumuz dosyayı şartlı tahliye kuruluna getirerek bizleri tekrar yargılamaktadır. Aslında anayasaya göre bir şahıs aynı suçtan iki kez yargılanamaz maddesi var olmasına rağmen, biz işlemiş olduğumuz suçtan hem mahkemede, hem de şartlı tahliye kurulu karşısında ikinci kez yargılanmaktayız. Bize soracak olursanız bu kurulun adı “ŞARTLI TAHLİYE MAHKEMESİ” olarak değiştirilmelidir. Çünkü bu kurul yargı yapıp ceza verebilmektedir iddiasında bulundular.

Cezaevinde yaşanan sıkıntılar ile ilgili olarak mahkûmlar gazetemiz DETAY’a Ombudsman Başkanı Emine Dizdarlı’ya yazılmış bir mektup iletti.

Mektuptaki açıklamada şu ifadelere yer verildi:

OMBUDSMAN BAŞKANINA

Sn. EMİNE DİZDARLI HANIMIN DİKKATİNE

Sn. Başkanım;

Aslında bu yazıyı bütün mahkûmların adına yazıyorum. Çünkü biz mahkumların toplu halde dilekçe yapma hakkı yoktur.Eğer toplu halde dilekçe yaparsak bunu cezaevi yönetimi isyan olarak algılıyor ve bizleri hücre veya tecrit cezasıyla günlerce cezalandırabiliyor. Gerçekte anayasada vatandaşlar yalnız veya toplu halde dilekçe yapma hakkına sahiptirler. Cezaevi disiplin yasası gereği bu anayasal hak biz mahkumların elinden alınmıştır.Oysa anayasanın bir diğer maddesi yasaların anayasaya aykırı olamayacağından bahsetmektedir. Bu yüzden ben bütün riski göz önüne alarak size bu dilekçemi yazıyorum. Bu dilekçeyi lütfen bütün mahkûmların sıkıntısı olarak algılayınız.

Efendim öncelikle size şartlı tahliye tüzüğünden şartlı tahliye tüzüğü yürürlüğe girdiği günden bu yana mahkûmların yani bizlerin yaşamış olduğu haksızlıklardan, hukuksuzluklardan bahsetmek istiyoruz. Şartlı tahliye tüzüğü yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mahkemeler cezaları ikiye katlayarak bizleri cezalandırmaktadır. Öncesi ve sonrası olarak baktığımızda biz bu durumu net bir şekilde görmekteyiz. Bu yaşanmış olduğumuz maalesef en büyük gerçektir. Örneğin bir yıl ceza gerektiren bir suça iki yıl gibi bir süre verilmektedir. Çünkü mahkemeler verilen cezanın yarısında mahkumun şartlı tahliyeden dışarıya bırakılacağını sanmaktadır. Halbuki bu gerçek değildir. Şartlı tahliye kurulu üyeleri keyfi davranarak bizleri bir kez daha yargılamakta ve mahkumların üzerinden egolarını tatmin etmektedirler. Savcılık bizim mahkemede yargılanmış olduğumuz dosyayı şartlı tahliye kuruluna getirerek bizleri tekrar yargılamaktadır. Aslında anayasaya göre bir şahıs aynı suçtan iki kez yargılanamaz maddesi var olmasına rağmen, biz işlemiş olduğumuz suçtan hem mahkemede, hemde şartlı tahliye kurulu karşısında ikinci kez yargılanmaktayız. Bize soracak olursanız bu kurulun adı “ŞARTLI TAHLİYE MAHKEMESİ” olarak değiştirilmelidir. Çünkü bu kurul yargı yapıp ceza verebilmektedir. Bu kurul olduktan sonra polisin sorgulama yapıp bizleri ceza evine teslim etmesi yeterlidir. Bu kurul mahkeme emri olmadan bizleri cezaevinde tutabilmektedir. Başka bir örnekleme yapacak olursak bizleri mahkemede suçlayan savcı bizden istemiş olduğu cezayı mahkemeden aldıramadığında, bu defa aynı savcı şartlı tahliye kuruluna çıkarak “mahkemeden yırttın şimdi ne yapacaksın” tavrı sergileyip bizi yeniden yargılamaktadır.

Yasaların koruyucusu olan savcı ve polis müdürünün yasalarında üstüne olan anayasayı ihlal ettikleri kaçınılmaz bir gerçektir.

Aslında olması gereken, bir şahıs cezaevine girdiğinde o şahısa cezaevinin bir dosya açması ve şartlı tahliye gününe kadar o şahsın cezaevinde geçirmiş olduğu süreç dosyalanarak kurulun karşısına sunulması gerekir. Eğer bu Şahıs cezaevi disiplin yasasını ihlal eden herhangi bir suç işlemişse şartlı tahliye kurulu bu dosya üzerinden değerlendirme yapmalıdır. Bütün dünyadaki uygulamalar bu yönde ve bu şekildedir.

Ombudsman olarak sizden bu konuda yerinde inceleme yapmanız en büyük isteğimiz ve arzumuzdur.

İkinci bir konuda Türkiyeli ve Kıbrıslımahkûm konusudur. Şahsen bu mektubu yazan ben bir Kıbrıs vatandaşıyım. Zaman zaman Kıbrıslı olduğuma üzülüyorum.Keşke başka bir toplumun evladı olsaydım diyorum. Geçmişte Kıbrıslı mahkumlar vatandaşlıktan istifa etmişler ve Türkiye’ye sevk talebinde bulunmuşlardı. Böyle bir hak biz Kıbrıslımahkûmlara verilse hemen hemen hepimiz vatandaşlıktan istifa eder ve sevk yazardık. Neden böyle düşündüğümüzü soracak olursanız ilk olarak infaz yasamızı size söyleye biliriz. Türkiye’de otuz günün yirmi günü yatılır. Bizde otuz günün yirmi beş günü yatılır. Orada açık cezaevi, ev izinleri, zaman zaman mahkumlara yönelik ceza indirimleri mevcuttur. Örnek verecek olursak 1 Temmuz 2016 öncesi işlenmiş olan bütün suçlar yarı oranında indirime uğramıştır. Fatih Kaya isimli bir şahıs K.K.T.C’ de cinayet suçundan 10 yıl ceza ile 2014 yılında cezalandırılmış 2016 yılında Türkiye’ye sevkini talep ederek gitmiştir. 1 yıl sonra tahliyesini beklemektedir. Toplamda bu şahsın yatmış olduğu cezaya bakacak olursak 3 yıl gibi bir sürede özgürlüğüne kavuşmuş olacaktır. Eğer Fatih Kaya bir K.K.T.C vatandaşı olmuş olaydı 60 ay yani 5 yıl kesintisiz olarak cezasını yattıktan sonra şartlı tahliye kurulu karşısına çıkıp 3/5 kez ret aldıktan sonra özgürlüğüne kavuşa bilecektir. Bu durumda K.K.T.C’Lİ olmanın ne kadar acı verici bir hal olduğunu ortaya çıkartmaktadır. İnfaz yasası 2005 yılında değiştirilmiş şu an kullanmış olduğumuz infaz yasası yürürlüğe girmiştir. Değiştirilme sebebi suç oranlarındaki artış olarak gösterilmiştir. “ Çok ceza verirsek az suç işlenir” mantığından başka bir şey değildir. Halbuki suçun önüne geçebilmek için ekonomiyi güçlendirmek gerektiği gerçeği göz ardı edilmiştir. Oysa bilinçli bir toplum, iş ve istihdam yaratılırsa suçun önüne geçilebileceği gerçeğini bilir. Sonuç suç oranlarında bugün için hiçbir düşüş meydana gelmezken sürekli bir artış mevzu bahistir. Bu da ekonominin kötü bir şekilde yönetildiğini göstermektedir. Bu adaletsiz durumların bizlerin psikolojilerini nasıl bozduğunu bilmenizi isteriz. Kıbrıslıların evlatları olarak adaletsizliklerin ortadan kaldırılmasını bizlere yardım elini uzatmanızdan başka bir isteğimiz yoktur. Size işinizde başarılar dilerken şimdiden bizler için göstereceğiniz çaba için teşekkür eder saygılar sunarız.

K.K.T.C Vatandaşı mahkumları