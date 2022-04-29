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Merkezi İhale Komisyonu, Güngör ihalesinin ertelendiğini duyurdu

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Merkezi İhale Komisyonu, Güngör Düzenli Katı Atık Tesisinin (işletme Hakkı Devri Yönetimi) ile özelleştirilmesi İhalesi'nin 17 Mayıs'a ertelendiğini duyurdu.
Merkezi İhale Komisyonu, Güngör ihalesinin ertelendiğini duyurdu

Merkezi İhale Komisyonu, Güngör Düzenli Katı Atık Tesisinin (işletme Hakkı Devri Yönetimi) ile özelleştirilmesi İhalesinin, 17 Mayıs 2022 Salı günü saat 10.00’a ertelendiğini duyurdu.

Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü ve Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin tarafından duyuru şöyle:

“Maliye Bakanlığı’na ait 097/2022 sıra no’lu ve 29/04/2022 tarihinde kapanacak olan;  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletine ait Güngör Düzenli Katı Atık Tesisinin (işletme Hakkı Devri Yönetimi) ile özelleştirilmesi İhalesi, çok sayıda kurum, kuruluş ve katılımcı firmalardan gelen itirazların değerlendirilmesi, ihaleye katılmak isteyen şirketlerin zaman isteği, konunun ara emri talebi ile mahkemede görülecek olması Rekabet koşullarının daha geniş yelpazede oluşması ve en önemlisi kamu yararı adına 17 Mayıs 2022 Salı günü saat 10.00’a ertelenmiştir.”

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