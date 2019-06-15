Merkezi İhale Komisyonu Santral İhalesi'ne Çıkmak İçin Neyi Bekliyor?

El-SEN eski başkanı Tuluy Kalyoncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Merkezi İhale KOmisyonu'na bir dizi soru sordu.

İşte o açıklama;

"Artan enerji talebinin karşılanması ve üretim maliyetinin düşürülmesi..." gerekçesi ile alınan ihale kararını uygulamayan Merkezi İhale Komisyonu, bu yetkiyi nereden buluyor?

Merkezi İhale Komisyonu'na ihale kararını uygulamaması için perde gerisinde talimat verenler mi var?

Halen daha ihaleye çıkılmadığına göre; artan enerji ihtiyacının karşılanması mümkün olamayacak ve enerji dar boğazı yaşanacak. Yüksek üretim maliyeti de düşürülemeyecek.

Halkın elektriksiz kalmasının ve pahalı elektrik tüketmeye devam etmesinin, bedeli Merkezi İhale Komisyonu Başkan ve üyelerinden talep edilecek mi?!