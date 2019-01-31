Merkez’in ‘sıkı duruş’ söylemi ve Fed sonrası: Dolar iki ayın en düşüğünde

Merkez Bankası’nın (MB) enflasyonda ‘ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı duruşun sürdürüleceği’ ve veri odaklı bir para politikası izleneceğine yönelik mesajlarıyla düşüş eğilimine giren dolar kuru ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışında‘sabırlı’ olacağı söylemiyle birlikte düşüşünü hızlandırdı.

Fed dün faiz oranlarını sabit tutarak üç yıllık sıkılaştırma politikasına son verebileceğini belli etmişti. Fed ayrıca faiz oranlarında ‘daha fazla kademeli artış’ sözünden vazgeçmiş ve daha fazla adım atmadan önce ‘sabırlı’ olacağını duyurmuştu.

Dün enflasyon raporu öncesi 5.31’li seviyelerde işlem gören, ardından Meerkez Bankası’nın sıkı duruş söylemiyla 5.26’lı seviyelere kadar gerileyen dolar Türkiye piyasalarının kapanışında 5.28’li seviyelerde günü tamamlamıştı.

Dolar/lira dün akşam açıklanan Fed kararı sonrası ise 5.2128’e kadar indi. Kur bu seviyeyi en son yaklaşık iki ay önce 3 Aralık tarihinde görmüştü.