  • BIST 2.490,17
  • Altın 904.047
  • Dolar 15.2367
  • Euro 16.0788
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Merkez’in zorunlu karşılık adımı sonrası gecelik kredi faizleri de yükselişe geçti

» »
Bankacılar, kredilere uygulanmaya başlanan zorunlu karşılıkların ardından gecelik kredi faizlerinin yükseldiğini aktardı.
Merkez’in zorunlu karşılık adımı sonrası gecelik kredi faizleri de yükselişe geçti

TCMB üç hafta önce getirilen ve ilk defa kredilere uygulanmaya başlayan Zorunlu Karşılıkların ardından (ZK) gecelik kredi faizleri de yükselişe geçti.

Konuya yakın bankacılık kaynakları, kredilere başlatılan ZK’da en belirgin etkinin gecelik vadede faizlerdeki artışta görüldüğünü belirterek, yatırım, KOBİ, ihracatçı, tarım dışı ticari kredi büyümesini yavaşlatmayı amaçlayan uygulamanın yan etki olarak faizleri yükselttiğini söyledi.

Gecelik krediler bir sonraki gün kapandığı için tekrar kullandırıldığında tekrar ZK ayırmak gerekiyor. Bu da metametiksel olarak gecelik kredi faizlerini yukarı çekiyor.

AYRINTILAR BANKALARA GÖNDERİLDİ

Merkez Bankası nisan sonunda, bankaların bilançolarının varlık tarafına da zorunlu karşılık uygulamaya başlarken bazı TL ticari kredileri de ilk kez bu zorunlu karşılığa dahil etmişti. Uygulamanın ayrıntıları ise cuma günü bankalara gönderildi.

Konu hakkında doğrudan bilgi sahibi bir bankacı, kredilere uygulanmaya başlanan zorunlu karşılıkların etkisini şu şekilde açıkladı:

“Uygulamanın matematiksel sonucu gecelik kredi faizlerinin artması oldu. Amaç faizi yükseltmek değil, kredi büyümesini yavaşlatmak ve istenilen kanala yönlendirmek ancak yan etki olarak faizler yükseliyor.”

KAYNAKLARIN ÜRETİM ALANLARINA KAYMASI ARZUSU

Bir başka bankacılık kaynağı da kredilere başlatılan ZK’da en belirgin etkinin gecelik vadede görüldüğünü belirterek “TCMB’nin daha önce açıkladığı belirli alanlar hariç tutulduğunda gecelik vadede ticari kredi kullanımında artık ZK var. Bu nedenle bu kredilerin rotatif vb kredilere yönlendirilme amacı olduğunu açıkça söyleyebiliriz” dedi ve ekledi:

“Gecelik vadede kredi açık tutan bu şirketlerin benzer uygulamaya tabi tutulmayan 30 gün üzeri vadeye, ellerindeki nakti kullanmaya ya da 1 aylık krediye yönlenmesinin istendiğini açıkça söyleyebiliriz. Bu şekilde kredi kullanımındaki değişiklikle bankalardaki kaynakların daha çok üretim yatırım alanlarına kaymasının arzu edildiğini de söyleyebiliriz.”

TALEP GELMİYOR

TCMB, ZK kararının amacını kaynakların daha verimli olarak istihdam yaratmaya uygun kullanılmasını sağlaması olarak özetlemişti.

Kaynakların verdiği bilgiye göre gecelik kredilerde faiz oranları yüzde 35-40 seviyelerinde ancak verilen bilgilere göre bu oranlardan kredi için talep gelmiyor.

Bankacılar kararın büyük şirketleri gecelik kredi kullanımının yerine 30 gün üzerine ellerindeki nakit varlıklara ya da yurt dışından borçlanma imkanlarına yönlendirilmek istendiğini böylece kamunun istediği diğer alanlara daha çok kaynak kalmasının istendiğini belirtiyorlar. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz güne nasıl başladı05 Mayıs 2022 Perşembe 08:30
  • ABD Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak04 Mayıs 2022 Çarşamba 11:29
  • Dövizde son durum ne?29 Nisan 2022 Cuma 11:57
  • Dövizde son durum ne?28 Nisan 2022 Perşembe 09:06
  • Euro/dolar paritesinde beş yıl sonra ilk: Türkiye için neden olumsuz?27 Nisan 2022 Çarşamba 18:15
  • Brent petrol 105,34 dolar27 Nisan 2022 Çarşamba 12:26
  • Kur korumalı mevduat rakamı belli oldu21 Nisan 2022 Perşembe 17:15
  • Döviz güne nasıl başladı?15 Nisan 2022 Cuma 08:54
  • Döviz güne nasıl başladı?13 Nisan 2022 Çarşamba 08:44
  • Dolar endeksi 2 yılın ardından 100'ü aştı08 Nisan 2022 Cuma 19:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti