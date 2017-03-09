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Mersin Baro Başkanı, kadın avukatı kürsüden itti

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Mersin Baro Başkanı, kadın avukatı kürsüden itti
12 avukat Kadın Hakları Merkezi'nden (KHM) istifa etti

Mersin Barosu’nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında Mersin Barosu Başkanı Ali Er’in, baronun Kadın Hakları Merkezi’nce okunacak 8 Mart bildirisindeki "HAYIR" ifadesi ile bazı ifadeleri kaldırmak istedi. Baro başkanından sonra kürsüye çıkan avukat Şilan Türk, Mersin Barosu’nun, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu Bildirisi’ndeki "hayır" ifadesinin bildiriden çıkarılması için kendilerine baskı yaptığını söyleyerek bildiriyi okumak istedi. Türk’ün bu girişimi üzerine Er kürsüye gelerek avukat Türk’ü itekledi

Geçen aylarda yapılan seçimlerde 15 yıl sonra sağ kökenli ilk baro başkanı olan Ali Er, 8 Mart ile ilgili değerlendirmelerde bulunduktan sonra anayasa tartışmalarını değerlendirdi ve ardından, Kadınlar Günü ile ilgili bildirinin okunması için avukat Gözde Göçer’i kürsüye çağırdı. Bu sırada kürsüye gelen Avukat Şilan Türk, Mersin Barosu’nun, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu Bildirisi’ndeki "hayır" ifadesinin bildiriden çıkarılması için kendilerine baskı yaptığını söyleyerek bildiriyi okumak istedi. Türk’ün bu girişimi üzerine Er kürsüye gelerek avukat Türk’ü itekledi. Er’in bu tavrı üzerine Mersin Barosu toplantı salonu karıştı. Tartışmaların ardından Türk yeniden kürsüye geldi ve 12 avukatın Kadın Hakları Merkezi’nden (KHM) istifa ettiklerine dair metni okudu.

İlk sansürü değil

Türk, "Metni olduğu gibi okumak istediğimizi, ancak metinde geçen ‘hayır’ kelimesinin küçük harflerle yazılmasında bir sakınca görmediğimizi, hatta ‘son 10 yılda’ ifadesi yerine ‘son yıllarda’ ifadesini kullanabileceğimizi belirttik. Daha önce aynı müdahale Medeni Kanunun kabulü açıklamasında da karşımıza çıkmıştı" dedi. Yeniden kürsüye gelen Baro Başkanı Ali Er, "Sadece hayır kelimesi büyütülerek basına dağıtılması isteniyor. Gündemde olan, hassas bir konu. Evet de olsa aynısını yapardım" dedi

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