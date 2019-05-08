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Mersin Barosu: YSK halkın iradesine, demokrasiye, hukuka darbe yaptı

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Mersin Barosu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi kararının hukuka ve kamu vicdanına sığmadığını belirtti.
Mersin Barosu: YSK halkın iradesine, demokrasiye, hukuka darbe yaptı

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz şöyle konuştu: “Bu karar sadece belli bir siyasi grubun değil, AKP’ye oy veren vatandaşların dahi vicdanını rahatsız etmiştir. Aynı zarftan çıkan meclis üyesi, muhtar ve ilçe belediye başkanları kabul edilip, büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin iptal edilmesi, kararın siyasi olduğunun apaçık göstergesidir. Kısacası, aynı zarftan çıkan dört pusuladan üçünün kabul edilip, bir tanesinin kabul edilmemesi hukuk tanımazlıktır, toplumun aklıyla dalga geçmektir.”

 

Yeşilboğaz, YSK’nın İstanbul seçimlerini hiçbir hukuki dayanak olmadan iptal ederek, halkın iradesine, demokrasiye, hukuka darbe yaptığını sözlerine ekledi.

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