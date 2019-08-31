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Mersin-Girne arası kano ile yolculuk

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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu organizasyonunda, Girne Belediyesi’nin de katkılarıyla dün farklı bir etkinliğe imza atıldı.
Mersin-Girne arası kano ile yolculuk

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, "tarihte ilk kez" Mersin-Girne arası kano ile kat edildi. Mersin’in Aydıncık ilçesinden yola çıkan Kano sporcuları, Akdeniz’i aşarak Girne Limanı’na ulaştı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yılı anısına ve aynı zamanda uyuşturucuya karşı farkındalık yaratmak adına dün, Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan’dan Türk Bayrağını teslim aldıktan sonra saat 14.00 sıralarında, Aydıncık’tan zorlu seyre başlayan  iki kişilik deneyimli Kano Ekspedisyon Ekibi Nüşabe Paşazade ve Şenol Özdemir, beş buçuk metrelik iki kano ile sadece kürek çekerek Akdeniz’i geçti ve açık denizde TC ve KKTC bayraklarını dalgalandırdı.

Kâr amacı gütmeyen, KKTC Başbakanlık  Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde gerçekleşen proje, gençlerde uyuşturucuya karşı farkındalık yaratmak ve 30 Ağustos Ruhuna sahip çıkmanın ve  sporda sınırların aşılabilir olduğunu göstermek hedefiyle düzenlendi.

Açık deniz koşullarında 100 kilometrelik yol kateden ekibe, hem sağlık hem de güvenliğini sağlamak için Doktor Tarkan Gürler’in de hazır bulunduğu bir acil durum teknesi eşlik etti. Teknenin kaptanlığını ekspedisyon direktörü ve uluslararası yat kaptanı eğitmeni Uğur Aydın ve Kamil Tunçay yaptı.

24 saatlik yolculuğun ardından Girne Yat Limanı’na ulaşan ekibi, Alsancak Yelken Kulübü üyeleri çiçeklerle karşıladı.
Karşılama törenine, Başbakan Ersin Tatar, Girne Kaymakamı Sinan Güneş ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de katıldı.

Bayrak Teslim töreni sırasında  konuşan Başbakan Ersin Tatar, Uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık yaratmak, 30 Ağustos  ruhuna sahip çıkmak amacıyla düzenlenen etkinliğin önemine işaret ederek, açık denizde 24 saatlik  bir yolculuğun ardından Girne’ye ulaşan sporcuları kutladı.

Bu organizasyonla, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının daha anlamlı bir şekilde kutlandığını belirten Tatar, bu organizasyonla, Anavatan TC ve KKTC’nin birlik ve beraberliğinin sonsuza kadar süreceğinin mesajının bir kez daha verilmiş olduğunu vurguladı.

Ülke geleceğinin gençlerine sahip çıkılmasının önemine de vurgu yapan Başbakan Tatar, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu işbirliğinde bu organizasyonun gerçekleşmesine kaktı koyan herkesi kutladı.

Girne Kaymakamı Sinan Güneş de, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın, bu etkinlikle daha anlamlı bir şekilde kutlandığını belirterek, emeği geçen sporcuları kutladı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyan herkesi kutladı.
Törende daha sonra, sporculara anı plaketleri sunuldu.

Sporcular, Aydıncık Belediye Başkanı’ndan teslim aldıkları KKTC ve TC Bayraklarını Başbakan Ersin Tatar ve Girne Kaymakamı Sinan Güneş’e teslim etti.

Kano Ekspedisyon Lideri, Türkiye’nin ilk Ekspedisyon Kanocusu, Ekstrem Sporcu Takım Lideri Şenol Özdemir, Kano Sporcusu Nüşabe Paşazadeve, Acil Durum teknesi kaptanı Kamil Tunçay, 24 saatlik ekspedisyonun nasıl geçtiğini basın mensuplarına anlattı.

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