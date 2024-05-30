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Mersin-Girne deniz ulaşımı 1,5 saate düşüyor

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Mersin'de yapımı biten iskele ve kiralanan feribotla birlikte, Girne'ye yapılan deniz ulaşımının artık 1.5 saate düşeceği duyuruldu.
Mersin-Girne deniz ulaşımı 1,5 saate düşüyor

Mersin’in Anamur ilçesinde hazır hale getirilen iskele ve kiralanan feribot ile Kıbrıs’a ulaşımın 1,5 saate düşeceği belirtildi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Burası Kıbrıs’a en yakın noktamız. 450 kişilik bir feribot kiralandı. Haziran ayı içinde seferler başlayacak. 1,5 saatte Girne limanına buradan seyahat yapılabilecek" dedi.

Kıbrıs’a en yakın nokta olan Mersin’in Anamur ilçesinde yapılan iskele, feribot seferleri için hazır hale getirildi. Valilik öncülüğünde ilçe kaymakamlığı, Ticaret ve Sanayi Odası ile iş adamlarının desteğiyle organizasyonu sağlayacak şirket kuruldu. Gümrük binasıyla birlikte hazır olan iskeleden KKTC’nin Girne limanına 1,5 saatte ulaşım sağlanması için 450 kişilik feribot kiralandı. Anamur’u ziyaret ederek iskeleyi yerinde inceleyen Vali Ali Hamza Pehlivan, seferlerin haziran ayı içerisinde başlayacağını duyurdu.

Vali Pehlivan, "2019 yılında burası feribot ve deniz uçağı iskelesi olarak yapıldı. 2021 yılında da birimlerin yer alacağı bina yapılmıştı. Yapıldığı günden bugüne buraya bir fonksiyon yükleme konusuydu. Burada yapılış maksadına uygun şekilde bir işlev kazandırmak üzere Anamur Kaymakamımız, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız ile ilgili arkadaşlarla toplantılar gerçekleştirdik. Mersin Valiliği olarak buranın devrini bakanlıktan almaya talip olduk. Geçtiğimiz sene bakanlık oluruyla devrini aldık. İlçede de kurumlar ve iş dünyası bir oluşum gerçekleştirdi, şirket kurdular. Detaylı olarak görüşmeler yaptık. Biz valilik olarak bu şirkete kiralamak suretiyle işletim hakkını verdik" diye konuştu.

"1,5 SAATTE GİRNE'YE ULAŞILACAK"

İskelede bulunan gümrük kapısının fonksiyonel olmadığını aktaran Vali Pehlivan, "Burada şimdi gümrüklü bir alan oluşturuluyor. Liman başkanlığımız var, emniyet birimlerimizi oluşturuyoruz. Yolcu giriş çıkışlarına kadar burada düzenlemeler yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Güzel bir haber vermek istiyorum. Haziran ayı içerisinde inşallah bu iskeleden Kıbrıs’a feribot seferleri başlıyor. Burası Kıbrıs’a en yakın noktamız. 450 kişilik bir feribot kiralandı. Haziran ayı içinde seferler başlayacak. 1,5 saatte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne limanına buradan seyahat yapılabilecek" ifadelerini kullandı.

Seferlerin başlamasından sonra da turizm amaçlı teknelerin gelip gideceğine dikkat çeken Pehlivan, "Anamur turizm potansiyeli olan da bir ilçemiz. Bu iskeleye tam da zamanında bir fonksiyon vermiş olduk. Turizm hareketliğini arttıracak yol çalışmaları, beraberinde burada deniz yoluyla ulaşımla ilgili bir adım sadece Anamur’a değil, çevre ilçelerin yanı sıra Antalya’dan Karaman’a, Konya’dan Adana ve Niğde’ye kadar iç Anadolu’nun diğer illerine hizmet edecek. Bu bir başlangıç" şeklinde konuştu.

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