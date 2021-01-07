Mersin ile KKTC arasındaki yüzme geçişi “yılın performansları” oylamasına dahil edildi

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, “uluslararası bir kuruluşun ilk kez KKTC ile ilgili bir organizasyonu tanıdığını” ve Mersin ile KKTC arasındaki yüzme geçişinin “Yılın Performansları” oylamasına dahil edildiğini açıkladı.

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, “uluslararası bir kuruluşun ilk kez KKTC ile ilgili bir organizasyonu tanıdığını” ve Mersin ile KKTC arasındaki yüzme geçişinin “Yılın Performansları” oylamasına dahil edildiğini açıkladı.

Mendeli, Mersin ve KKTC arasındaki “Barış Parkuru”nun dünya genelinde tanınması ve resmiyet kazanması amacıyla Dünya Açık Su Yüzme Birliği’ne (WOWSA) yapılan başvurunun kabul edildiğini bildirdi.

Mendeli yaptığı yazılı açıklamada, KKTC Mersin Başkonsolosluğu ile Yenişehir Belediyesi’nin girişimleri neticesinde Mersin ve KKTC arasındaki yüzme parkurunun dünya genelinde tanınması ve resmiyet kazanması amacıyla Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin Dünya Açık Su Birliği’ne (World Open Water Association) başvuru yaptığını kaydetti.

Başvurunun kabul edildiğini belirten Mendeli, Mersin ile KKTC arasındaki yüzme geçişinin “Yılın Performansları” oylamasına da dâhil edildiğini belirtti.

Açıklamada https://openwaterswimming.com/performance-of-the-year/ linki tıklanarak oy verilebileceği kaydedildi.