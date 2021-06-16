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Mersin Limanı'nda bir ton kokain yakalandı

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Mersin Limanı'nda bir ton kokain yakalandı
Mersin Limanı'nda bir ton kokain yakalandı

Mersin Limanı'nda bir ton kokain yakalandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Bu Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır" dedi

Mersin Limanı'nda bir ton kokain ele geçirildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Bu Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır" dedi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Muş, şu ifadeleri kullandı: "Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır. Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır. Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum."

Türkiye’de 2020 yılında toplam 1 ton 954 kilo kokain yakalanmıştı. Bu miktar, şimdiye kadar ele geçirilen en yüksek kokain miktarını oluşturmuştu. Aynı yıl Avrupa genelinde ise toplam 2013 ton kokain ele geçirilmişti.

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