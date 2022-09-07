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Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin’de Büyükeceli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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