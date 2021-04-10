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Mersin'de denizdeki renk değişiminin sebebinin Kıbrıs Akasyası poleni olduğu açıklandı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, son günlerde denizin bazı bölümlerinde görülen sarı tabakanın kirlilikten değil, mevsimsel nedenlerden oluştuğunu bildirdi.
Mersin'de denizdeki renk değişiminin sebebinin Kıbrıs Akasyası poleni olduğu açıklandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, son günlerde denizin bazı bölümlerinde görülen sarı tabakanın kirlilikten değil, mevsimsel nedenlerden oluştuğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, denizin bazı noktalarında oluşan sarı tabakanın, Kıbrıs akasyası ağacının polenlerinin mevsimsel olarak rüzgar ve akıntı yoluyla taşınmasından kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, tabakanın, insanlara sağlık açısından herhangi bir zarar vermeyeceği ancak alerjisi bulunanların bu alanlarda denize girmemelerinin tavsiye edilmediği ifade edildi.

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