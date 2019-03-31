Mersin'de MHP az farkla önde #Seçim2019,
2014 yerel seçimlerinde Mersin'i Burhanettin Kocamaz ile kazanan MHP, AKP ile ittifak yaptığı ilde yarışı yüzde 42,18 ile Hamit Tuna ile önde götürüyor.
Sandıkalrın yüzde 35'inin açıldığı kentte CHP tek başına yarışa girdi ve adayı Vahap Seçer yüzde 41 ile ikinci sırada bulunuyor.
Önceki başkan Burhanettin Kocamaz'ın aday olamadığı ve İYİ Parti'nin aday çıkarmadığı kentte Demokrat Parti adayı Ayfer Yılmaz,3. Sırada.
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