 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.609
  • Altın 147,182
  • Dolar 3,7262
  • Euro 3,9187
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKACumhuriyet binasının önünde silah sesleri!

Mersin'de okullar tatil!

»
Mersin'de okullar tatil!
İl genelinde dün akşamdan bu yana devam eden şiddetli yağıştan dolayı ilk ve orta dereceli okullar ve Mersin Üniversitesi bugün tatil edildi.

Mersin'de dün akşamdan bu yana devam eden şiddetli yağış nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde ilk orta dereceli okullar ve Mersin Üniversitesi eğitime bugün ara verildi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler ışığında sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara önlem olması amacıyla il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Rektörlük tarafından üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada ise, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Mart Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, kentte gece boyu süren sağanağın yanı sıra rüzgar etkili oldu

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Mahkeme: 'Bijî serok Apo' sloganı ifade özgürlüğüdür03 Mart 2017 Cuma 10:18
  • Mersin'de okullar tatil!03 Mart 2017 Cuma 10:16
  • Çavuşoğlu: Alman derin devletinin sistematik uygulaması03 Mart 2017 Cuma 10:15
  • AYM, bireysel başvuru işlevini kaybedebilir03 Mart 2017 Cuma 10:14
  • Gaziantep-Kilis hattında sınıra inşa edilen duvarın yarısı tamamlandı03 Mart 2017 Cuma 10:10
  • Cumhuriyet binasının önünde silah sesleri!03 Mart 2017 Cuma 10:02
  • TBMM Başkanvekili Hamzaçebi: Türkiye iki seçenekten birini seçmeye zorlanıyor03 Mart 2017 Cuma 09:51
  • İmam hatipler sınıfta kaldı03 Mart 2017 Cuma 09:46
  • Ağrı'da PKK'ya hava destekli operasyon03 Mart 2017 Cuma 09:26
  • Kılıçdaroğlu, KHK ile ihraç edilen akademisyenlerle görüştü03 Mart 2017 Cuma 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti