Mersin'de okullar tatil!

İl genelinde dün akşamdan bu yana devam eden şiddetli yağıştan dolayı ilk ve orta dereceli okullar ve Mersin Üniversitesi bugün tatil edildi.

Mersin'de dün akşamdan bu yana devam eden şiddetli yağış nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde ilk orta dereceli okullar ve Mersin Üniversitesi eğitime bugün ara verildi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler ışığında sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara önlem olması amacıyla il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Rektörlük tarafından üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada ise, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Mart Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, kentte gece boyu süren sağanağın yanı sıra rüzgar etkili oldu