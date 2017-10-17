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Mersin'de polis servis aracına bombalı saldırı; yaralılar var

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Mersin'de polis servis aracına bombalı saldırı; yaralılar var
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Mersin'de polis servis aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Bomba uzaktan kumandayla patlatıldı

DHA'nın haberine göre, Dikenliyol kavşağında Emniyet Müdürlüğü'ne ait servis aracının geçişi sırasında çöp konteynerine konulan bomba uzaktan kumandayla patlatıldı.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Belediye Başkanı'ndan açıklama

Habertürk TV'ye konuşan Mersin Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz şunları söyledi:

Ankara'dayım şu anda. İtfaiye daire başkanımız bizi aradı. Patlama yüksek bir polis servis aracına yapılan bir patlama. Biz de takip ediyoruz. Valilik binasına yakın bir bölge.  Araç seyir halindeydi. Bu tür şeyler zaman zaman oluyor. Birkaç defa canlı bombaların da yakalandığını biliyoruz.

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