Mersin’de üç boyutlu yazıcıyla yapılan yapay resifler denize indirildi

AA’nın aktardığına göre Mersin Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 14 yapay resif yaptırıldı.

Resiflerden 12’si Mezitli-Marina arasındaki bölgeye, ikisi de ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü açığına bırakıldı.

Dalgıçlar, ilk resif denize indirildikten sonra, “Yapay Resifleri Denize, Denizimizi Geleceğe Bırakıyoruz” yazılı pankart açtı.

‘Türkiye’de bir ilk’

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, resiflerin denizdeki canlı popülasyonuna katkı sağlayacağının altını çizerek şunları söyledi: “Genelde eski araçlar, otomobil, uçak, gemi, bunlar batırılmak suretiyle resif yapılıyordu ancak o da çevreye zarar veriyordu. Bu resifler daha doğal, çevreye uyumlu, çevreye zarar vermeyen malzemelerden oluştuğu ve 3D yazıcıyla yapıldığı için Türkiye’de bir ilk.”