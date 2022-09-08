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Mersin’deki orman yangını büyüyor…Mersin-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı

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Mersin’deki orman yangını için TC Milli Savunma Bakanlığı tarafından Chinook ve Sikorskyler görevlendirildi. Bölgede çalışmalara destek veren Mehmetçik de yangının kontrol altına alınması, köylüleri ve hayvanlarını tahliye etmek için seferber oldu.
Mersin’deki orman yangını büyüyor…Mersin-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı

 Yangın nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları ve yer ekipleri sevk edildi.

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, Adana, Antalya, Karaman ve Konya’dan ekipler ile uçak ve helikopterler de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Havanın kararmasıyla birlikte bölgeye gece görüş ve uçuş sistemli helikopterler de sevk edildi.Çalışmalara yer ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE, jandarma ve vatandaşlar da destek veriyor.

Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam eden yangın, Silifke ilçesindeki Hırmanlı Mahallesi sınırına ulaştı. Bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangın nedeniyle Mersin-Antalya D-400 kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Öte yandan, söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir arazöz Delikaya Mahallesi’nde şarampole devrildi. Kazada yara almayan arazöz sürücüsü kendi imkanıyla araçtan çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı, Mersin Valiliği’nin talebi üzerine Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek gönderdi.

Kara Kuvvetleri’ne ait 3 adet S-70 (Sikorsky), 5 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 (Chinook) tipi helikopter yangına havadan müdahale ediyor.

Komandolar bölgede

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına destek veren Mehmetçik de yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu.

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle komandolar, köylüleri ve hayvanlarını tahliye etti.

Mersin Valisi Hamza: Can kaybı yok, vatandaşlar tahliye edildi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yangın bölgesinde incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde çıkan yangına ekiplerin hızlı şekilde müdahaleye başladığını söyledi.

Rüzgarın da etkisiyle yangının kısmen yerleşim alanlarına doğru yayılma eğilimi gösterdiğini aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:

“Öncelikle şunu ifade edeyim; çok şükür insan, can kaybımız yok. Tedbiren mahallelerimize yakın 110 haneden 450 vatandaşımızı tahliye ettik. Yangın oralara yaklaşmadan bu tedbiri aldığımız için onlarla ilgili herhangi bir sağlık problemi ve benzeri problem yaşamadık. Evlerde de hanelerde de şu an itibarıyla bir problem yok. Sadece ormanlık alan içinde metruk bir binanın yandığını arkadaşlar tespit ettiler. İçinde canlının bulunmadığı, yaşam alanı olmayan metruk bir binaydı.”

Pehlivan, yangına müdahale eden ekiplerin sayısıyla ilgili bilgi vererek, tedbiren evlerinden tahliye edilen vatandaşların toplanma yerlerinin sağlandığını aktardı.

Bu vatandaşların iaşelerinin karşılanacağı noktalara taşındıklarını da dile getiren Pehlivan, “Akşam saatlerinde eğer evlerine dönme noktasında risk devam ederse barınmalarıyla ilgiyi de Gülnar merkezde pansiyonlarımız 460 kişi kapasiteli, onlar da hazır hale getirildi. Onunla ilgili de tedbirleri almış durumdayız.” diye konuştu.

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