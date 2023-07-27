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Mersin'den yola çıkan tekne battı: Bir kişi canlı kurtarıldı, diğeri aranıyor...

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Mersin'den yola çıkan tekne su alıp batması sonucunda iki kişi kayboldu. KKTC Sahip Güvenlik ekipleri tarafından kazazedelerden bir tanesi canlı olarak kurtarıldı, diğer kazazedeyi arama çalışmaları devam ediyor.
Mersin'den yola çıkan tekne battı: Bir kişi canlı kurtarıldı, diğeri aranıyor...

Mersin’den ATA 33 isimli tekne ile 23 Temmuz tarihinde denize açılan ve teknelerinin su alıp batması sonucunda 5 gündür kayıp oldukları bildirilen iki şahıstan biri KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

TC SG unsurları tarafından 4 gündür arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

KKTCSG-110 bot tarafından kurtarılan ve bilinci açık olan kazazede saat 16.25’te Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazazedenin sahil güvenlik ekiplerine vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda isminin Şaban Ekici olduğu, içinde bulundukları teknenin alabora olması neticesinde teknede bulunan Uğurcan Çelik isimli arkadaşının kaybolduğunu aktardı.

KKTCSG-03 bot saat 17.15'te Girne Limanı’ndan, KKTCSG-105 bot saat 17.35'de Yenierenköy Limanı’ndan avara ederek arama kurtarma faaliyetine başladı.

Öte yandan arama kurtarma çalışmalarına KKTCSG-03 bot, KKTCSG-110 bot, KKTCSG-105 bot ve Dz.K.K.lığına ait 1 adet İHA tarafından devam ediliyor.

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