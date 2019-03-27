Mersinlik köy halkı isyan etti!

Büyükkonuk Belediyesi'ne bağlı Mersinlik köyünde Mersinlik köy halkı ile Büyükkonuk Belediyesi bir kez daha karşı karşıya geldi.

Büyükkonuk Belediyesi'ne bağlı Mersinlik köyünde Mersinlik köy halkı ile Büyükkonuk Belediyesi bir kez daha karşı karşıya geldi.

12 yıl önce hayata geçirilen köylerin Belediyelere bağlanması kararı sonrasında Mersinlik köyü Büyükkonuk Belediyesi'ne bağlanmış Mersinlik köy halkı ise buna karşı çıkmıştı.

DETAY ÖZEL HABER

Mersinlik köy halkı 12 yıldır İskele Belediyesi'ne bağlanmak için mücadele ediyor.

SEÇİMİ BİLE BOYKOT ETTİLER

Mersinlik köy halkı taleplerinin kabul görmemesi üzerine bir önceki yerel seçimleri de boykot edip sandığa gitmemişti.

Mersinlik köy halkı kendilerine daha yakın mesafede olan İskele Belediyesi'ne bağlanmak istiyor. Bu taleplerini de İçişleri Bakanları'na sürekli olarak Muhtarları aracılığı ile iletiyor.

Mersinlik köy halkı Büyükkonuk Belediyesi'nin köyde çöp, su, temizlik gibi hizmetleri vermesine de karşı çıkıyor.

Halk bu hizmetleri Muhtarlık aracılığı ile yürütüyor.

SU KESİLDİ

Detay Gazetesi'ne konuşan Mersinlik köy Muhtarı Mutlu Şeker bir kaç ay önce Büyükkonuk Belediyesi'nin köye gelerek ana su deposuna su sayacı takmak istediğini köylülerin buna karşı çıktığını daha sonra ise ana su deposuna giden suyun kesildiğini açıkladı.

BUGÜN YİNE GELDİLER

Detay Gazetesi'ne olay yerinden bilgi veren köy muhtarı Mutlu Şeker, bugün yine Büyükkonuk Belediyesi çalışanlarının onlarca Polis memuru ile birlikte köye geldiğini ve ana su deposuna su sayacı takmayı istediğini açıkladı.

KÖYLÜLER İSYAN ETTİ

Olaya tepki gösteren Mersinlik köy halkının köy meydanında bulunan cami avlusunda toplandığını belirten Muhtar Mutlu Şeker bekleyişin sürdüğünü açıkladı.

Detaylar Geliyor